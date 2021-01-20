На Одещині в небі помітили вражаюче явище. Фото
У Чорноморську Одеської області в ніч на 19 січня місцеві жителі спостерігали вражаюче атмосферне явище – світлові (сонячні) стовпи.
Як повідомляє опублікував телеграм-канал Chornomorsk, це природне явище можна спостерігати при дуже низьких температурах.
"Данний̆ оптіческій̆ ефект виникає, коли світло від наземних джерел (наприклад, ліхтарів) відбивається на крижаних кристалах, що знаходяться в повітрі", – відмічено в повідомленні.
Відзначимо, що раніше такі ж світлові стовпи спостерігалися в небі над Запоріжжям.
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