На Одещині в небі помітили вражаюче явище. Фото

У Чорноморську Одеської області в ніч на 19 січня місцеві жителі спостерігали вражаюче атмосферне явище – світлові (сонячні) стовпи.

Як повідомляє опублікував телеграм-канал Chornomorsk, це природне явище можна спостерігати при дуже низьких температурах.

"Данний̆ оптіческій̆ ефект виникає, коли світло від наземних джерел (наприклад, ліхтарів) відбивається на крижаних кристалах, що знаходяться в повітрі", – відмічено в повідомленні.

Відзначимо, що раніше такі ж світлові стовпи спостерігалися в небі над Запоріжжям.

Як повідомляв OBOZREVATEL: