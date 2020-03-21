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21 марта • обновлено в 12:45
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В Одессе сняли удивительное явление природы: фантастические фото

3.7т
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20 марта в Одессе наблюдали необычное природное явление. Небо разделили на две части облака.

Снимки опубликовала в Twitter одна из одесситок, пишет Аpostrophe (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В комментарии к опубликованным фото автор написала, что необычным явлением природа отметила день весеннего равноденствия.

"Очень красивое природное явление было в Одессе. Природа постаралась в честь равноденствия", – говорится в подписи.

В Одессе сняли удивительное явление природы

В Одессе сняли удивительное явление природы

apostrophe.ua

В Одессе сняли удивительное явление природы

В Одессе сняли удивительное явление природы

apostrophe.ua

В Одессе сняли удивительное явление природы

В Одессе сняли удивительное явление природы

apostrophe.ua

В Одессе сняли удивительное явление природы

В Одессе сняли удивительное явление природы

apostrophe.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пляжи и побережья укрылись густой желтоватой пеной. Она возникла на пляжах из-за наслоения сразу нескольких природных явлений.

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Место
Украина Одесса
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новости Одессы
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Другого удивительного нет в этой колонии..
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Одесса Одесса в деталях

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