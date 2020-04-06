НЛО в форме пончика сняли в небе над Одессой: сеть впечатлило видео

В ночном небе над Одессой зафиксировали неопознанный летающий объект. Нечто округлой формы с затемнением в центре висело над городом около часа, периодически смещаясь в разные стороны.

Явление, которое наблюдалось над Одессой поздним вечером 5-го апреля, многие успели снять на видео. В частности, один такой ролик опубликован в Facebook-группе "Одесса как она есть".

По словам автора видео, из ночного неба на нее смотрел "какой-то глаз".

"Оно хаотично движется из стороны в сторону и очень странно выглядит. Звезды находятся гораздо дальше, и это даже не самолет. А издалека похоже визуально на Луну. Приближаемся и наблюдаем какой-то глаз. Посмотрите, это же реально какой-то глаз", – прокомментировала за кадром одесситка.

Аналогичное видео, снятое очевидцами в Одессе вечером 5 апреля, опубликовал Telegram-канал XYDESSA. Осторожно, за кадром присутствует ненормативная лексика.

Отметим, что появление в небе разных, в том числе, светящихся неопознанных объектов – довольно распространенное явление, часто наблюдаемое жителями разных стран.

Например, очень похожий объект округлой формы с отверстием в центре в 2013 году днем наблюдали в небе над Японией.

Кроме того, за НЛО часто можно принять нечто совсем обыкновенное, например, воздушный шар в форме пончика или буквы "О".

За НЛО можно принять, например, такой воздушный шар ep.yimg.com

Ниже приведены еще несколько примеров похожих объектов, которые наблюдались в небе в разных уголках Земли.

НЛО в небе над Иркутском irkutskmedia.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в поселке Нерубайское в пятницу, 3 апреля, пронесся небольшой смерч. Очевидцам удалось заснять его на телефон.

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