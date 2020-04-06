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6 апреля • обновлено в 12:04
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НЛО в форме пончика сняли в небе над Одессой: сеть впечатлило видео

2.1т
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В ночном небе над Одессой зафиксировали неопознанный летающий объект. Нечто округлой формы с затемнением в центре висело над городом около часа, периодически смещаясь в разные стороны.

Явление, которое наблюдалось над Одессой поздним вечером 5-го апреля, многие успели снять на видео. В частности, один такой ролик опубликован в Facebook-группе "Одесса как она есть".

По словам автора видео, из ночного неба на нее смотрел "какой-то глаз".

"Оно хаотично движется из стороны в сторону и очень странно выглядит. Звезды находятся гораздо дальше, и это даже не самолет. А издалека похоже визуально на Луну. Приближаемся и наблюдаем какой-то глаз. Посмотрите, это же реально какой-то глаз", – прокомментировала за кадром одесситка.

Аналогичное видео, снятое очевидцами в Одессе вечером 5 апреля, опубликовал Telegram-канал XYDESSA. Осторожно, за кадром присутствует ненормативная лексика.

Отметим, что появление в небе разных, в том числе, светящихся неопознанных объектов – довольно распространенное явление, часто наблюдаемое жителями разных стран.

Например, очень похожий объект округлой формы с отверстием в центре в 2013 году днем наблюдали в небе над Японией.

Кроме того, за НЛО часто можно принять нечто совсем обыкновенное, например, воздушный шар в форме пончика или буквы "О".

За НЛО можно принять, например, такой воздушный шар

За НЛО можно принять, например, такой воздушный шар

ep.yimg.com

Ниже приведены еще несколько примеров похожих объектов, которые наблюдались в небе в разных уголках Земли.

НЛО в небе над Иркутском

НЛО в небе над Иркутском

irkutskmedia.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в поселке Нерубайское в пятницу, 3 апреля, пронесся небольшой смерч. Очевидцам удалось заснять его на телефон.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Livesey David
Livesey David
НЛО наблюдает, как xаxлы карантин соблюдают.
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