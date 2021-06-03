Остановилось сердце добровольца 'Правого сектора', который боролся за жизнь 6 лет

В среду, 2 июня, оборвалась жизнь защитника Украины и добровольца "Правого сектора" Романа Кубышкина. Целых шесть лет врачи сражались за жизнь бойца, но, увы, победу не одержали.

Об этом сообщили на странице фонда "Повернись живим" на странице в Facebook. Здесь указали, что причиной смерти Романа стала тяжелая травма голові, которую он получил в 2015 году.

Тогда 22 января под Песками Донецкой области доброволец прибыл на позиции ВСУ, несмотря на то, что у него был выходной. Во время обстрела в блиндаж, где находился Роман с побратимами, упало два снаряда.

"Двое - погибли на месте. Романа считали "двухсотым", потому что вместо головы у мужчины было сплошное месиво. Командир в больнице - узнал его только по личным вещам", – написали волонтеры.

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Боец потерял фактически половину мозга, и все это время находился в крайне тяжелом состоянии. Побратимы выражают соболезнования семье украинского героя!

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля во Львове скончался Тимур Манджосов (позывной "Балу") старший сержант, главный сержант штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".