Один из крупнейших частных партнеров НСЗУ подвел итоги 2025 года: подробности

По итогам 2025 года Медицинский дом "Одрекс" из Одессы стал одним из крупнейших частных партнеров Национальной службы здоровья Украины.

Видео дня

Об этом заявил медицинский директор Одрекса Дмитрий Гавриченко в интервью YouTube-каналу "Доктор Булавинова". По его словам, партнером НСЗУ "Одрекс" стал в 2020 году, с момента внедрения в Украине Программы медицинских гарантий.

Первичная медицинская помощь

Первым направлением услуг Программы медицинских гарантий, которое внедрил "Одрекс" стала первичная медицинская помощь. По состоянию на сейчас, медицинский дом предоставляет услуги в рамках 8 пакетов Программы медицинских гарантий НСЗУ, в том числе – медицинскую помощь при остром мозговом инсульте; медицинскую помощь при остром инфаркте миокарда; реабилитационную помощь; диагностику, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ и паллиативную медицинскую помощь.

По словам медицинского директора "Одрекса", наибольшим спросом среди пациентов медицинского дома пользуются пакеты помощи при инсультах, инфарктах и пакет по реабилитационной помощи.

"По программе медицинских гарантий НСЗУ мы сделали около 700 оперативных вмешательств. 640 инсультов пролечено за год. Около 200 инфарктов пролечено за год. Это тромболизис, тромбэктомии и установка стентов. И все эти пациенты потом у нас проходят реабилитацию у нас" – сообщил Дмитрий Гавриченко.

Медицинский дом "Одрекс" является одним из крупнейших частных медицинских учреждений Украины, работающим в Одесском регионе с 2012 г. Компания предоставляет все виды амбулаторно-поликлинической, стационарной и хирургической помощи. Многопрофильные больницы Одрекс работают в Одессе, Черноморске и Южном.