Одесского Дюка накануне Дня Независимости нарядили в вышиванку. Видео
Памятник герцогу де Ришелье в Одессе нарядили в вишиванку. Также в честь Дня Независимости Украины на Потемкинской лестнице растянули 30-метровый сине-желтый флаг.
Об этом сообщает издание "Думская". Одесского Дюка в новую вышиванку одевают ежегодно. Нынешнюю рубашку создала дизайнер Светлана Наконечная.
В орнаменте национальной одежды использовали четыре основных цвета:
белый – чистота и невинность;
черный – земля и плодородие;
красный – любовь и радость;
синий – небо и вода;
зеленый – молодость и красота;
желтый – мед, пшеница, достаток и радость.
Не обошлось без скандалов. Правоохранители задержали провокатора в футболке в цветах российского флага и с надписью "Россия". На опубликованных видео мужчина заявляет, что он гражданин США и лично знаком с президентом Джо Байденом.
Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии Дня Независимости популярные артисты выступили на Михайловской площади. Звезды спели известные песни на концерте "Ковчег". Так, среди украинских селебрити на сцене появились Джамала, Юлия Санина, Святослав Вакарчук и другие знаменитости.