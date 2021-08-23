Одесского Дюка накануне Дня Независимости нарядили в вышиванку. Видео

Памятник герцогу де Ришелье в Одессе нарядили в вишиванку. Также в честь Дня Независимости Украины на Потемкинской лестнице растянули 30-метровый сине-желтый флаг.

Об этом сообщает издание "Думская". Одесского Дюка в новую вышиванку одевают ежегодно. Нынешнюю рубашку создала дизайнер Светлана Наконечная.

В орнаменте национальной одежды использовали четыре основных цвета:

белый – чистота и невинность;

черный – земля и плодородие;

красный – любовь и радость;

синий – небо и вода;

зеленый – молодость и красота;

желтый – мед, пшеница, достаток и радость.

Видео дня

Не обошлось без скандалов. Правоохранители задержали провокатора в футболке в цветах российского флага и с надписью "Россия". На опубликованных видео мужчина заявляет, что он гражданин США и лично знаком с президентом Джо Байденом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии Дня Независимости популярные артисты выступили на Михайловской площади. Звезды спели известные песни на концерте "Ковчег". Так, среди украинских селебрити на сцене появились Джамала, Юлия Санина, Святослав Вакарчук и другие знаменитости.