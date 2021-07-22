Одесса оказалась на грани катастрофы из-за мощного ливня, потоп мог разрушить дамбу. Фото и видео

В Одессе за ночь выпало выпала двухмесячная норма осадков – 101 литр на квадратный метр, при месячной норме – 45 л. Такого дождя в городе не фиксировали в 1988 года. Из-за ливня в Хаджибейском лимане уровень воды достиг дороги, которая шла через дамбу.

Об этом в четверг, 22 июля, на заседании горсовета заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, регион мог оказаться в зоне катастрофы, если бы дождь продолжался дальше и дамбу бы разрушило водой. Это бы привело к полному затоплению некоторых районов города.

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Труханов добавил, что скоро пройдет экстренное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Чиновники обсудят критическую ситуацию с дамбой и ливневыми коллекторами, что не справились с потоком воды. С этим вопросом они намерены выйти на уровень Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ГУ ГСЧС по Одесской области сообщили, что спасатели осуществляли откачку воды из подвальньних помещений многоэтажек, частных домохозяйств и домов одесситов. Были эвакуированы 11 жителей и 7 человек спасены, убраны 18 аварийных деревьев.

Кроме того, из-за потопа жители поселка Котовский не смогли добраться до Одессы. Огромные пробки образовались на объездной дороге и непосредственно через город. Местные жители могли добраться до города только на электричке. Из-за этого на восточной ж/д станции Одессы образовалась огромная очередь, пишет "Страна".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе прошел мощный ливень, который затопил улицы города. По словам горожан, такого сильного дождя они не видели с 2013 года.