Одесские больницы переполнены, начался ковидный коллапс, – врач

В Одессе начался полный ковидный коллапс: больницы заполнены, в некоторых уже не хватает кислородных масок, а на госпитализацию попадают только "тяжелые пациенты".

Об этом OBOZREVATEL на условиях анонимности рассказала один из семейных врачей Одессы. По ее словам, больных много, болеют целыми семьями, а нынешнюю официальную статистику по региону можно смело умножать как минимум в два раза.

"Одессу догнало тотальное несоблюдение карантина, массовые праздники на день города. Инфицированных очень много. Один больной, который попал в больницу, говорит, что там просто ужас. По восемь человек в палате, люди реально дерутся за кислород. Хотя Минздрав уверяет, что кислородных масок у нас достаточно", – подчеркнула врач.

По ее словам, результаты тестирования опаздывают на 4-7 суток, поэтому нынешнюю статистику по количеству заболевших можно умножать на два. Но даже несмотря на это, одесситы до сих пор не соблюдают масочный режим.

Больше о реальной ситуации с эпидемией коронавируса в Одессе – читайте в материале OBOZREVATEL.