Больные COVID-19 дерутся за кислород, мест в больницах уже нет: что происходит в Одессе

В Одессе уже возникла критическая ситуация с распространением коронавируса из-за тотального несоблюдения карантина. Больницы, принимающие инфицированных людей, переполнены. Каждый день машины скорой помощи стоят в очередях, а на госпитализацию попадают только "сложные". Для остальных в медучреждениях банально не хватает места.

Что на самом деле происходит с эпидемией COVID-19 в Одессе – читайте в материале OBOZREVATEL.

Одесса – в антилидерах

Одесщина стабильно входит в пятерку регионов с наибольшими темпами распространения коронавируса. За все время эпидемии там выявили 9993 заболевших, 152 умерших, выздоровело 2 254 человека. По официальной статистике, за последние сутки 15 сентября в регионе зарегистрированы 284 новых случаев заболевания.

Это официальные данные, но на самом деле все гораздо серьезнее. Семейный врач из Одессы на условиях анонимности рассказала OBOZREVATEL, что в городе уже ковидный коллапс, хотя только средина сентября. По ее словам, больных много, болеют целыми семьями, масочного режима никто не соблюдает, в больницы берут только тех, у кого низкий уровень кислорода в крови (92%), серьезное воспаление легких.

"Один больной, который попал в больницу, говорит, что там просто ужас. По восемь человек в палате, люди реально дерутся за кислород. Хотя Минздрав уверяет, что кислородных масок у нас достаточно. На самом деле их где-то 200 на весь город и этого катастрофически мало. У меня был случай, что больной COVID-19 брал на пару дней кислород у своего брата-близнеца, который всю жизнь болеет фиброзом легких. Там история закончилась благополучно: ковидный выздоровел, а второй брат справился без дополнительного кислорода", – поделилась врач.

Одесский волонтер Екатерина Ножевникова тоже утверждает, что, несмотря на рапорты местных властей об обеспечении региона всем необходимым для борьбы с COVID-19, в реальности ситуация противоположная.

По ее словам, есть больницы, которые принимают больных пневмонией, но при этом у них нет никаких аппаратов для поддержания легких. "Каждый день мне звонят из больниц и просят костюмы, респираторы, увлажнители для кислорода, медикаменты, мусорные кульки. На днях отправили 500 штук костюмов для экстренки. Первая волна опорных больниц не обеспечена необходимым даже наполовину. Хотя в ОГА утверждают, что все есть. Люди, не попавшие в стационар из-за отсутствия мест, тест ПЦР ждут дома до 10 дней", – уточнила волонтер

По словам Екатерины, в регионе огромные проблемы с лабораториями и тестированием, пять дней назад, например, не хватало реактивов для тестовых систем. В лаборатории СЭС в холодильниках на то время было около 2,5 тыс образцов материала, а в одной из них только запустили в работу материалы, отобранные 2-3 сентября. "Так что нынешняя картина по заболевшим у нас почти недельной давности", – добавила она.

Скорые стоят в очереди по 6 часов?

Буквально вечером 14 сентября Катерина под зданием больницы №3 (Лидерсовский бульвар, сейчас это подразделение пятой больницы. – Ред.) засняла очередь из машин скорой помощи, которые привезли больных коронавирусом на госпитализацию. "Скорые берут только тяжелые состояния: это пневмония, температура выше 39, сатурация кислородом (насыщенность крови кислородом. – Ред.) ниже 95 (это считается дыхательной недостаточностью. – Ред), одышка. Остальные лечатся дома", – рассказала она.

"Периодически прохожу там и тоже вижу эту очередь. И еще 3-4 машины справа от входа на обработке. По словам ребят со скорой, приходится ждать до 6 часов. Количество "тематических" вызовов увеличилось за последнюю неделю в разы. А через дорогу от третьей больницы фонариками светит лунапарк с толпами посетителей. Стою, кручу головой вправо-влево, а мозг отказывается понимать, что это одна реальность в 100 м друг от друга", – уточнила Оксана Мадашко, которая работает в стоматологии неподалеку.

"А приедьте туда в 8-9 утра и послушайте истошные вопли родственников по умершим ночью пациентам. Мрут даже при отрицательных тестах. Моя мама тоже умерла ночью с 3 на 4 от COVID-19. Они просто легли спать, и у них отключили кислород, украли все деньги из ее кошелька, палки для шведской ходьбы. Уроды", – добавил OBOZREVATEL Игорь Трофимчук, который живет неподалеку.

30-летняя одесситка Ирина, которая недавно переболела коронавирусом в комментарии OBOZREVATEL подтвердила, что с такими темпами распространения COVID-19 и тем, что в городе не хватает мест для госпитализации, в регионе продолжится ковидный коллапс. У девушки диагностировали бесимптомоную пневмонию, что стало усложнением после перенесенного коронавируса.

"Больше всего меня поразило, что люди стояли в очереди на капельницы. И это частная клиника. Могу себе представить, что творится в государственных. И это только по состоянию на сентябрь месяц", – добавила она.

Карантин в регионе не соблюдали

Несмотря на то, что Одесса остается в "желтой" зоне действия карантина, ради справедливости нужно уточнить, что все три предыдущие месяца одесситы не придерживались карантина от слова "вообще". Масочный режим соблюдался разве что в больших супермаркетах и торговых центрах. И это в разгар курортного сезона, когда в город из-за закрытых границ поехало отдыхать много туристов.

"Честно, я была в шоке. Такое впечатление, что о коронавирусе и карантине в Одессе никто даже не слышал. Мы отдыхали в Затоке и там без масок можно было ходить не только по рынку, но и в магазины. Никто даже слова не говорил. В самой Одессе тоже миллион людей, все без масок, без дистанций. На Потемкинской лестнице вечером было не протолкнуться", – поделилась с OBOZREVATEL киевлянка Валентина.

Между тем, по прогнозам Национальной академии наук Украины, эпидемия коронавируса будет развиваться дальше. И Одесщина, по их расчетам, в следующие недели будет в лидерах по распространению инфекции.

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