Одесщина попала под удар стихии: ливни, смерч и град размером с орех. Видео

Во вторник, 20 июля, север и частично центр Одесской области накрыло грозовым фронтом. Прошел ливень с градом, и даже был замечен небольшой смерч.

Об этом сообщают Telegram-каналы Одесса INFO и THE WEATHER LAB. Так, в селе Граденицы Беляевского района, в 80 километрах от Одессы, выпал град размером с орех (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

На жителей Раздельнянского района обрушился мощный ливень. Подтопило и улицы Подольска.

В Любашевке за несколько часов выпало 45 мм осадков, также прошли шквалы и град до 8 мм в диаметре. Ветер повалил деревья.

В Лиманском районе в облаках заметили небольшой смерч. А в селе Надлиманское сняли эпичные серые облака.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля Киев накрыл ураган. В отдельных районах города сильный ветер валил деревья, а проезд на дорогах было заблокирован.

20 июля столицу снова затопило из-за непогоды: в метро делали заграждения из мешков с песком. Одним из наиболее пострадавших стал Дарницкий район, в частности Позняки и Бортничи.