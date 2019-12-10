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10 грудня • оновлено в 18:12
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"Хотілося забратися з цього міста": Поклонська розповіла про замах у Одесі

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Нелегітимна депутатка Державної думи Росії, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська розповіла про замах на її життя в одеському готелі.

За словами Поклонскої, вона випила пляшку звичайної води в готелі, коли була у відрядженні в Одесі в 2011 році. У воді була невстановлена речовина, а отруєння виявилося дуже сильним. Це стало відомо з її інтерв'ю виданню Wonderzine.

"Я про це, якщо чесно, нікому особливо не розповідала. Справа була вночі – нудота, розлад кишківника, шлунку. Дикий головний біль, голова розколювалася до такої міри, що хотілося померти. Було єдине бажання: втекти в Крим, забратися з Одеси, місто мені запам'яталося саме цією історією", – заявила вона.

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Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

РІА Новини

Замах Поклонська пов'язує з тим, що тоді вона була держобвинувачкою у справі великого злочинного угруповання "Башмаки".

Наступного дня після отруєння Поклонська нібито поїхала в судмедекспертизу в Євпаторії, але за порадою знайомих вирішила не робити спроб довести факт отруєння і встановити обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська назвала себе "корінною українкою" і розлютила росіян своєю фотографією у вишиванці.

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Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна Одеса
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Что то одно быд ло здесь собралось
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а в пиздень этой сучке кокошной пенобетон не залили,а ха ха
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
шо насовали на ротан в Одессе? не серчай няша, приезжай еще!
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