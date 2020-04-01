В Белгород-Днестровском районе Одесской области 1 апреля вспыхнул масштабный пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области на своем сайте. Сухая растительность вблизи автодороги Одесса-Рени вспыхнула еще рано утром (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из-за отсутствия подъездных путей к очагам возгорания спасатели начали проводить тушение пожара на доступных участках. Площадь пожара состоянию на 16:35 составляла примерно 9 га. Угрозу населенным пунктам огонь не нес.

В Одесской области выгорел природный парк Facebook/Нижнеднестровский национальный природный парк

О ЧП написала и пресс-служба Нижнеднестровского национального природного парка на своей странице в Facebook, которая отметила, что "сезон тишины" там начался "не из встречи птиц, а из жестокого и злого пожара".

"Возгорание произошло еще ночью, в районе 43-45 км трассы Одесса-Рени. Утром пламя уже стеной двигалось на юг, по направлению к лодочной станции, что на правом берегу реки, напротив с.Маяки. Около 13:00 горело в нескольких очагах, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы. Работники Нижнеднестровского НПП сообщили ГСЧС и собственными силами пытались потушить огонь. Но ни им, ни спасателям это не удалось. Выгорели большие площади", – говорится в сообщении.

В Одесской области выгорел природный парк Facebook/Нижнеднестровский национальный природный парк

В Одесской области выгорел природный парк Facebook/Нижнеднестровский национальный природный парк

В Одесской области выгорел природный парк Facebook/Нижнеднестровский национальный природный парк

"Т*пых двуногих существ, которые из собственных интересов систематически поджигают уголки природы по всей стране, объявлениями и предупреждениями не остановить. Только совместные действия работников ПЗФ с представителями полиции, ГСЧС и волонтерами могут остановить эту беду", – добавила пресс-служба.

В Одесской области выгорел природный парк Facebook/Нижнеднестровский национальный природный парк

В Одесской области выгорел природный парк ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

В Одесской области выгорел природный парк ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе во время тушения масштабного пожара в жилом многоэтажном доме серьезно пострадали двое спасателей. Один из них оказался в реанимации.

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