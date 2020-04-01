У Білгород-Дністровському районі Одеської області 1 квітня спалахнула масштабна пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області на своєму сайті. Суха рослинність поблизу автошляху Одеса-Рені спалахнула ще рано-вранці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Через відсутність під'їздних шляхів до осередків загоряння рятувальники почали проводити гасіння пожежі на доступних ділянках. Площа пожежі станом на 16:35 складала приблизно 9 га. Загрозу населеним пунктам вогонь не ніс.

На Одещині вигорів природний парк Facebook/Нижньодністровський національний природний парк

Про НП написала і пресслужба Нижньодністровського національного природного парку на своїй сторінці у Facebook, яка відзначила, що "сезон тиші" там розпочався "не з зустрічі птахів, а з жорстокої та злої пожежі".

"Займання відбулося ще вночі, у районі 43-45 км траси Одеса-Рені. Вранці полум'я вже стіною рухалося на південь, у напрямку до човнової станції, що на правому берегу річки, навпроти с.Маяки. Близько 13:00 горіло у кількох осередках, вздовж Старого Турунчука та вздовж траси. Працівники Нижньодністровського НПП повідомили ДСНС і власними силами намагалися загасити вогонь. Але ні їм, ні рятувальникам це не вдалося. Вигоріли великі площі", – йдеться у повідомленні.

На Одещині вигорів природний парк Facebook/Нижньодністровський національний природний парк

На Одещині вигорів природний парк Facebook/Нижньодністровський національний природний парк

На Одещині вигорів природний парк Facebook/Нижньодністровський національний природний парк

"Т*пих двоногих істот, які із власних інтересів систематично підпалюють куточки природи по всій країні, оголошеннями та попередженнями не зупинити. Тільки спільні дії працівників ПЗФ з представниками поліції, ДСНС та волонтерами можуть зупинити цю біду", – додала пресслужба.

На Одещині вигорів природний парк Facebook/Нижньодністровський національний природний парк

На Одещині вигорів природний парк ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині вигорів природний парк ГУ ДСНС України в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі під час гасіння масштабної пожежі в житловому багатоповерховому будинку серйозно постраждало двоє рятувальників. Один з них опинився в реанімації.

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