Чиновники Минобороны присвоили 11 млн грн на строительстве казарм, – СБУ

Служба безопасности Украины в Одесской области выкрыла чиновников Министерства обороны Украины, которые присвоили бюджетные средства, выделенные на строительство военных городков.

Об этом сообщается на сайте СБУ. В спецслужбе уточнили, что подозреваемые подписывали акты о якобы выполненных работах, которые по факту выполнены не были. Общая сумма ущерба составляет 11 миллионов гривен (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

СБУ провела обыски по делу о присвоении средств на строительство казарм

"Махинацию организовали чиновники Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины по сговору с аффилированными коммерческими структурами. В ходе выполнения подрядных строительных работ должностные лица подписывали акты выполненных работ за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки. Несмотря на это, они перечисляли бизнесменам бюджетные средства, часть из которых присваивали", – сказано в сообщении.

СБУ провела обыски по делу о присвоении средств на строительство казарм

Сотрудники СБУ совместно с представителями Госаудитслужбы проверили строительство двух казарм в поселке Черноморское Одесской области и обнаружили, что работы не выполнены на сумму в 11 миллионов гривен.

СБУ провела обыски по делу о присвоении средств на строительство казарм

Также проведены обыски в офисах коммерческой структуры, административном здании Минобороны, по месту строительства казарм и адресам проживания пятерых фигурантов. Правоохранители изъяли документы, которые подтверждают махинацию с бюджетными средствами.

Организатору схемы, директору строительной компании и двум руководителям Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления сообщено о подозрениях.

Им инкриминируют совершение преступления по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

СБУ провела обыски по делу о присвоении средств на строительство казарм

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабное воровство государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных сил Украины.