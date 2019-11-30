Главная Новости
1 декабря • обновлено в 06:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Парень из-за наушников погиб под колесами поезда в Одессе

Читать материал на украинском

Молодой одессит погиб под колесами железнодорожного состава в Одессе утром 30 ноября.

Смертельная трагедия произошла на станции Поездная (Одесса Малая). Фото трагического инцидента опубликовано в Telegram-канале odessa_hello.

Поезд сбил одессита в наушниках

Поезд сбил одессита в наушниках

Telegram-канал odessa_hello

Новости
Один сбил, а другой переехал: в Польше под поездом трагически погибла мать с детьми

Обстоятельства случившегося выясняются, но по свидетельству очевидцев трагедии, молодой человек слушал музыку в наушниках и не услышал приближения поезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области за сутки поезда сбили двух человек. Оба остались живы, хоть и получили серьезные травмы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Одесса
Теги
поезд авария
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги