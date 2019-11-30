Парень из-за наушников погиб под колесами поезда в Одессе

Молодой одессит погиб под колесами железнодорожного состава в Одессе утром 30 ноября.

Смертельная трагедия произошла на станции Поездная (Одесса Малая). Фото трагического инцидента опубликовано в Telegram-канале odessa_hello.

Поезд сбил одессита в наушниках Telegram-канал odessa_hello

Обстоятельства случившегося выясняются, но по свидетельству очевидцев трагедии, молодой человек слушал музыку в наушниках и не услышал приближения поезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области за сутки поезда сбили двух человек. Оба остались живы, хоть и получили серьезные травмы.

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