Моряк с затонувшего в Одессе танкера "Делфи" Константин Михайленко рассказал подробности крушения корабля.

По словам старшего механика, в ту штормовую ночь команда не имела возможности даже подать сигнал SOS, так как вода залила двигатель, он заглох и пропало электричество. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Сначала мы потеряли один якорь, а затем оторвало и вспомогательный – танкер стал неуправляемым. У нас уже обесточено все было, не было связи, только мобильная. К нам не могли подойти буксиры, у них не получалось, они то потеряли буксировочный конец, то он сорвался", – рассказал моряк.

Спасенный моряк Константин Михайленко Думская

Экипаж отказывался от эвакуации, потому что это было опасно. Люди на судне согласились сойти, только когда волны выбросили танкер на мель, а капитанскую рубку, где прятались моряки, начало заливать.

"В таких условиях трудно удержаться. Нам предлагали покинуть корабль еще в море. В сильный шторм никто бы не выпрыгнул за борт, мы отказались", – пояснил стармех.

Крушение танкера "Делфи" в Одессе

Поскольку судовладелец не выходит на связь и бросил свое имущество на произвол, убирать последствия кораблекрушения власти Одесской области хотят "повесить" на город.

"Было поручено городу убрать пляжную территорию и все, что здесь утекло с этого судна. У меня встречный вопрос к руководителям области: почему в течение недели, когда это судно болталось в море, чем оно там занималось, и зачем довели до того, что судно прибило к берегу?", - рассказал вице-мэр Одессы Андрей Котляр.

Якорь оторвало и начало заливать: появились жуткие подробности кораблекрушения в Одессе

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