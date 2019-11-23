Крушение танкера в Одессе: один моряк находится в больнице. Фото

В Одесской городской больнице №11 продолжает находится моряк с танкера Delfi, который потерпел крушение 22 ноября. Состояние члена экипажа удовлетворительное. Мужчина поступил с диагнозом переохлаждение и сейчас чувствует себя хорошо.

Еще одного моряка и капитана судна уже выписали из больницы. Об этом сообщает издание Odessa.online (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

Напомним, что на танкере Delfi под флагом Молдовы, который стоял на рейде, находилось 3 члена экипажа. Судно потерпело крушение из-за сильного шторма. Его сорвало с якоря и выбросило на одесский пляж "Дельфин".

Крушение танкера в Одессе: один моряк находится в больнице odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после аварии танкера Delfi, попавшего в сильный шторм у берегов Одессы, содержание нефтепродуктов в воде на месте ЧП превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

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