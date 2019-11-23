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23 ноября • обновлено в 12:40
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Крушение танкера в Одессе: один моряк находится в больнице. Фото

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В Одесской городской больнице №11 продолжает находится моряк с танкера Delfi, который потерпел крушение 22 ноября. Состояние члена экипажа удовлетворительное. Мужчина поступил с диагнозом переохлаждение и сейчас чувствует себя хорошо.

Еще одного моряка и капитана судна уже выписали из больницы. Об этом сообщает издание Odessa.online (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

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Напомним, что на танкере Delfi под флагом Молдовы, который стоял на рейде, находилось 3 члена экипажа. Судно потерпело крушение из-за сильного шторма. Его сорвало с якоря и выбросило на одесский пляж "Дельфин".

Крушение танкера в Одессе: один моряк находится в больнице

Крушение танкера в Одессе: один моряк находится в больнице

odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после аварии танкера Delfi, попавшего в сильный шторм у берегов Одессы, содержание нефтепродуктов в воде на месте ЧП превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

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Автор
Михаил Бардин
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