К месту крушения танкера в Одессе потянулись охотники за селфи

На одесском пляже "Дельфин", где накануне потерпел крушение танкер "Делфи", наблюдается настоящее селфи-паломничество. Несмотря на холодную ветреную погоду, в выходные туда пришли тысячи одесситов, многие с детьми.
Соцсети заполонили селфи, любительские фотографии и профессиональные фотосессии влюбленных пар на фоне утонувшего танкера, – сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе
Instagram, Константин Либеров
Между тем, на пляже чувствуется сильный запах нефтепродуктов, а берег усеян мусором, прибившимся с корабля.
Место крушения танкера в Одессе
Думская
Место крушения танкера в Одессе
timer-odessa.net
Место крушения танкера в Одессе
timer-odessa.net
Место крушения танкера в Одессе
timer-odessa.net
Место крушения танкера в Одессе
Odessa.online
Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе
Instagram, Константин Либеров
Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе
Instagram, Константин Либеров
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 21 ноября начался сильный ураган, вырвавший несколько десятков деревьев.
Ночью из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS по требованию судовладельца
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
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