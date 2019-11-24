К месту крушения танкера в Одессе потянулись охотники за селфи

На одесском пляже "Дельфин", где накануне потерпел крушение танкер "Делфи", наблюдается настоящее селфи-паломничество. Несмотря на холодную ветреную погоду, в выходные туда пришли тысячи одесситов, многие с детьми.

Соцсети заполонили селфи, любительские фотографии и профессиональные фотосессии влюбленных пар на фоне утонувшего танкера, – сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе Instagram, Константин Либеров

Между тем, на пляже чувствуется сильный запах нефтепродуктов, а берег усеян мусором, прибившимся с корабля.

Место крушения танкера в Одессе Думская

Место крушения танкера в Одессе timer-odessa.net

Место крушения танкера в Одессе timer-odessa.net

Место крушения танкера в Одессе timer-odessa.net

Место крушения танкера в Одессе Odessa.online

Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе Instagram, Константин Либеров

Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе Instagram, Константин Либеров

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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