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24 ноября • обновлено в 13:21
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К месту крушения танкера в Одессе потянулись охотники за селфи

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На одесском пляже "Дельфин", где накануне потерпел крушение танкер "Делфи", наблюдается настоящее селфи-паломничество. Несмотря на холодную ветреную погоду, в выходные туда пришли тысячи одесситов, многие с детьми.

Соцсети заполонили селфи, любительские фотографии и профессиональные фотосессии влюбленных пар на фоне утонувшего танкера, – сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе

Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе

Instagram, Константин Либеров

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Между тем, на пляже чувствуется сильный запах нефтепродуктов, а берег усеян мусором, прибившимся с корабля.

Место крушения танкера в Одессе

Место крушения танкера в Одессе

Думская

Место крушения танкера в Одессе

Место крушения танкера в Одессе

timer-odessa.net

Место крушения танкера в Одессе

Место крушения танкера в Одессе

timer-odessa.net

Место крушения танкера в Одессе

Место крушения танкера в Одессе

timer-odessa.net

Место крушения танкера в Одессе

Место крушения танкера в Одессе

Odessa.online

Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе

Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе

Instagram, Константин Либеров

Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе

Фотосессия на фоне затонувшего корабля в Одессе

Instagram, Константин Либеров

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Одесса
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