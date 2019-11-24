Моряк із затонулого в Одесі танкера "Делфі" Костянтин Михайленко розповів подробиці аварії корабля.

За словами старшого механіка, в ту штормову ніч команда не мала можливості навіть подати сигнал SOS, так як вода залила двигун, він заглох і пропала електрика. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Спочатку ми втратили один якір, а потім відірвало і допоміжний – танкер став некерованим. У нас вже знеструмлено все було, не було зв'язку, лише мобільний. До нас не могли підійти буксири, у них не виходило, вони загубили буксирувальний кінець, то він зірвався ", – розповів моряк.

Врятований моряк Костянтин Михайленко Думська

Екіпаж відмовлявся від евакуації, бо це було небезпечно. Люди на судні погодилися зійти, тільки коли хвилі викинули танкер на мілину, а капітанську рубку, де ховалися моряки, почало заливати.

"У таких умовах важко втриматися. Нам пропонували покинути корабель ще в морі. У сильний шторм ніхто б не вистрибнув за борт, ми відмовилися", – пояснив стармех.

Крах танкера "Делфі" в Одесі

Оскільки судновласник не виходить на зв'язок і кинув своє майно на свавілля, прибирати наслідки аварії корабля влади Одеської області хочуть "повісити" на місто.

"Було доручено місту прибрати пляжну територію і все, що тут спливло з цього судна. У мене зустрічне запитання до керівників області: чому протягом тижня, коли це судно теліпалося в море, ніж воно там займалося, і навіщо довели до того, що судно прибило до берега? ", - розповів віце-мер Одеси Андрій Котляр.

Якір відірвало і почало заливати: з'явилися моторошні подробиці аварії корабля в Одесі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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