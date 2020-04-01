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1 апреля • обновлено в 10:57
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Кому в Одессе будут делать тесты на коронавирус: опубликованы правила

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Мэрия Одессы опубликовала правила, согласно которым одесситам будут делать тест на коронавирус.

Алгоритм действий, который поясняет жителям города, сколько этапов им нужно пройти перед тем, как у них возьмут тесты на COVIN-19, опубликован на сайте Одесского горсовета.

Кому в Одессе будут делать тесты на коронавирус

Кому в Одессе будут делать тесты на коронавирус

МОЗ Украины

Приводим его текст без сокращений.

"Одесские врачи напоминают: большинство респираторных заболеваний имеют схожие симптомы.

Основания для подозрения COVID-19:

- кашель;

- затрудненное дыхание;

- повышенная температура;

- в течение последних 14 дней вы находились в стране, где зафиксирован COVID-19;

- контакт с человеком, инфицированным коронавирусом.

Что делать при появлении симптомов, подпадающих под определение COVID-19:

1. Оставайтесь дома.

2. Позвоните своему врачу.

3. Опишите своему врачу симптомы и историю путешествий. Отдельно нужно сообщить, были вы в контакте с людьми, которые потенциально могут быть инфицированы (например, вернувшимися из стран и территорий с местным распространением вируса).

4. Выполняйте инструкции своего врача.

5. При неотложных состояниях (температура выше 38°С, которая не сбивается, и затрудненное дыхание) набирайте 103.

Если у вас симптомы COVID-19, не нужно немедленно идти к своему врачу или в ближайшую больницу.

Не нужно самостоятельно принимать решение и идти на тестирование по поводу COVID-19. Во-первых, решение о необходимости тестирования принимает ваш семейный врач. Во-вторых, в лаборатории и больнице увеличивается риск заразиться, если рядом будет человек с коронавирусом.

При установлении врачом диагноза ОРВИ проводить тест на COVID-19 не обязательно.

Первое, что нужно сделать — это позвонить врачу, с которым заключена декларация.

Если вы не подписали декларацию, при появлении симптомов COVID-19 незамедлительно звоните по телефону на круглосуточную "горячую линию" по вопросам коронавируса в Одессе:

- 15-50 — бесплатно со стационарного телефона;

- 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильного телефона.

Дальнейший алгоритм действий вам расскажет ваш врач или оператор контактного Центра, которому вы позвонили по телефону.

Запишите и разместите так, чтобы найти как можно быстрее, следующие номера телефонов:

- номер мобильного телефона вашего семейного врача или педиатра;

- номер регистратуры Центра первичной медико-санитарной помощи или амбулатории, где работает ваш врач.

Позаботьтесь о том, чтобы у ваших родителей, бабушек, дедушек и других родственников также были номера телефонов, по которым они могут обратиться за консультацией и помощью. Обеспечьте доставку на дом продуктов и медикаментов для пожилых родственников, чтобы у них не было необходимости выходить на улицу.

Во всех городских учреждениях здравоохранения разработаны клинические маршруты пациентов с подозрением на коронавирус.

Все пациенты, которые поступают в стационар с пневмонией и другими симптомами, подпадающими под определение COVID-19, предварительно проходят тестирование на коронавирус в условиях изолятора. Дальнейшая госпитализация в общие отделения больниц проводится только в случае отрицательного результата экспресс-теста на коронавирус.

В случае положительного результата экспресс-теста на COVID-19 пациента специальной машиной "скорой помощи" госпитализируют в городскую инфекционную больницу. Пациентам с положительными результатами экспресс-теста для уточнения диагноза проводится ПЦР-диагностика на базе Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Тестирование проводится исключительно по медицинским показаниям в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению коронавирусной болезни COVID-19. Решение о необходимости проведения тестирования на COVID-19 в каждом конкретном случае принимает врач", – сказано в сообщении мэрии Одессы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, больницы Одессы переполнены пациентами с пневмонией, которым не делают тесты на коронавирус.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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