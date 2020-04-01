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1 квітня • оновлено в 11:01
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Кому в Одесі будуть робити тести на коронавірус: опубліковані правила

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Мерія Одеси опублікувала правила, згідно з якими одеситам будуть робити тест на коронавірус.

Алгоритм дій, який пояснює жителям міста, скільки етапів їм потрібно пройти перед тим, як у них візьмуть тести на COVIN-19, опублікований на сайті Одеської міськради.

Кому в Одесі будуть робити тести на коронавірус

Кому в Одесі будуть робити тести на коронавірус

МОЗ України

Наводимо його текст без скорочень.

Одеські лікарі нагадають: більшість респіраторних захворювань мають схожі симптоми.

Підстави для підозри COVID-19:

- кашель;

- утруднене дихання;

- підвищена температура;

- протягом останніх 14 днів ви перебували в країні, де зафіксовано COVID-19;

- контакт з людиною, інфікованою коронавірусом.

Що робити при появі симптомів, які підпадають під визначення COVID-19:

1. Залишайтеся вдома.

2. Зателефонуйте своєму лікарю.

3. Опишіть своєму лікарю симптоми та історію подорожей. Окремо потрібно повідомити, були ви в контакті з людьми, які потенційно можуть бути інфіковані (наприклад, які повернулися з країн і територій з місцевим поширенням вірусу).

4. Виконуйте інструкції свого лікаря.

5. При невідкладних станах (температура вище 38 ° С, яка не збивається, і утруднене дихання) набирайте 103.

Якщо у вас симптоми COVID-19, не потрібно негайно йти до свого лікаря або в найближчу лікарню.

Не потрібно самостійно приймати рішення і йти на тестування з приводу COVID-19. По-перше, рішення про необхідність тестування приймає ваш сімейний лікар. По-друге, у лабораторії і лікарні збільшується ризик заразитися, якщо поруч буде людина з коронавірусом.

При встановленні лікарем діагнозу ГРВІ проводити тест на COVID-19 не обов'язково.

Перше, що потрібно зробити - це зателефонувати лікарю, з яким укладена декларація.

Якщо ви не підписали декларацію, при появі симптомів COVID-19 негайно телефонуйте на цілодобову "гарячу лінію" з питань коронавірусу в Одесі:

- 15-50 - безкоштовно зі стаціонарного телефону;

- 0-800-50-15-50 - безкоштовно з мобільного телефону.

Подальший алгоритм дій вам розповість ваш лікар або оператор контактного центру, якому ви зателефонували.

Запишіть і розмістіть так, щоб знайти якомога швидше, такі номери телефонів:

- номер мобільного телефону вашого сімейного лікаря або педіатра;

- номер реєстратури Центру первинної медико-санітарної допомоги або амбулаторії, де працює ваш лікар.

Подбайте про те, щоб у ваших батьків, бабусь, дідусів та інших родичів також були номери телефонів, за якими вони можуть звернутися за консультацією та допомогою. Забезпечте доставку додому продуктів і медикаментів для літніх родичів, щоб у них не було необхідності виходити на вулицю.

У всіх міських закладах охорони здоров'я розроблено клінічні маршрути пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Всі пацієнти, які надходять в стаціонар з пневмонією і іншими симптомами, що підпадають під визначення COVID-19, попередньо проходять тестування на коронавірус в умовах ізолятора. Подальша госпіталізація в загальні відділення лікарень проводиться тільки в разі негативного результату експрес-тесту на коронавірус.

У разі позитивного результату експрес-тесту на COVID-19 пацієнта спеціальною машиною "швидкої допомоги" госпіталізують в міську інфекційну лікарню. Пацієнтам з позитивними результатами експрес-тесту для уточнення діагнозу проводиться ПЛР-діагностика на базі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Тестування проводиться виключно за медичними показаннями у випадках, відповідних епідеміологічному і клінічним визначенням коронавирусной хвороби COVID-19. Рішення про необхідність проведення тестування на COVID-19 в кожному конкретному випадку приймає лікар", – сказано в повідомленні мерії Одеси.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, лікарні Одеси переповнені пацієнтами з пневмонією, яким не роблять тести на коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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