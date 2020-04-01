Кому в Одесі будуть робити тести на коронавірус: опубліковані правила

Мерія Одеси опублікувала правила, згідно з якими одеситам будуть робити тест на коронавірус.
Алгоритм дій, який пояснює жителям міста, скільки етапів їм потрібно пройти перед тим, як у них візьмуть тести на COVIN-19, опублікований на сайті Одеської міськради.
Кому в Одесі будуть робити тести на коронавірус
МОЗ України
Наводимо його текст без скорочень.
Одеські лікарі нагадають: більшість респіраторних захворювань мають схожі симптоми.
Підстави для підозри COVID-19:
- кашель;
- утруднене дихання;
- підвищена температура;
- протягом останніх 14 днів ви перебували в країні, де зафіксовано COVID-19;
- контакт з людиною, інфікованою коронавірусом.
Що робити при появі симптомів, які підпадають під визначення COVID-19:
1. Залишайтеся вдома.
2. Зателефонуйте своєму лікарю.
3. Опишіть своєму лікарю симптоми та історію подорожей. Окремо потрібно повідомити, були ви в контакті з людьми, які потенційно можуть бути інфіковані (наприклад, які повернулися з країн і територій з місцевим поширенням вірусу).
4. Виконуйте інструкції свого лікаря.
5. При невідкладних станах (температура вище 38 ° С, яка не збивається, і утруднене дихання) набирайте 103.
Якщо у вас симптоми COVID-19, не потрібно негайно йти до свого лікаря або в найближчу лікарню.
Не потрібно самостійно приймати рішення і йти на тестування з приводу COVID-19. По-перше, рішення про необхідність тестування приймає ваш сімейний лікар. По-друге, у лабораторії і лікарні збільшується ризик заразитися, якщо поруч буде людина з коронавірусом.
При встановленні лікарем діагнозу ГРВІ проводити тест на COVID-19 не обов'язково.
Перше, що потрібно зробити - це зателефонувати лікарю, з яким укладена декларація.
Якщо ви не підписали декларацію, при появі симптомів COVID-19 негайно телефонуйте на цілодобову "гарячу лінію" з питань коронавірусу в Одесі:
- 15-50 - безкоштовно зі стаціонарного телефону;
- 0-800-50-15-50 - безкоштовно з мобільного телефону.
Подальший алгоритм дій вам розповість ваш лікар або оператор контактного центру, якому ви зателефонували.
Запишіть і розмістіть так, щоб знайти якомога швидше, такі номери телефонів:
- номер мобільного телефону вашого сімейного лікаря або педіатра;
- номер реєстратури Центру первинної медико-санітарної допомоги або амбулаторії, де працює ваш лікар.
Подбайте про те, щоб у ваших батьків, бабусь, дідусів та інших родичів також були номери телефонів, за якими вони можуть звернутися за консультацією та допомогою. Забезпечте доставку додому продуктів і медикаментів для літніх родичів, щоб у них не було необхідності виходити на вулицю.
У всіх міських закладах охорони здоров'я розроблено клінічні маршрути пацієнтів з підозрою на коронавірус.
Всі пацієнти, які надходять в стаціонар з пневмонією і іншими симптомами, що підпадають під визначення COVID-19, попередньо проходять тестування на коронавірус в умовах ізолятора. Подальша госпіталізація в загальні відділення лікарень проводиться тільки в разі негативного результату експрес-тесту на коронавірус.
У разі позитивного результату експрес-тесту на COVID-19 пацієнта спеціальною машиною "швидкої допомоги" госпіталізують в міську інфекційну лікарню. Пацієнтам з позитивними результатами експрес-тесту для уточнення діагнозу проводиться ПЛР-діагностика на базі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.
Тестування проводиться виключно за медичними показаннями у випадках, відповідних епідеміологічному і клінічним визначенням коронавирусной хвороби COVID-19. Рішення про необхідність проведення тестування на COVID-19 в кожному конкретному випадку приймає лікар", – сказано в повідомленні мерії Одеси.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, лікарні Одеси переповнені пацієнтами з пневмонією, яким не роблять тести на коронавірус.
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