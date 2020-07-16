Изнасилование девушки полицейским в Одессе: СМИ установили личность подозреваемого. Фото

Журналисты установили, что бывшим инспектором сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции Одессы, которому объявили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней, якобы оказался 29-летний Михаил Положенцев.

Об этом сообщает издание Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник. По его словам, выдвижению подозрения капитану полиции, который после почти 12 лет службы в органах внутренних дел Южной Пальмиры в апреле 2019 уволился, предшествовало почти шесть месяцев следствия.

В апреле 2020 году до полицию обратилась мать будущей жертвы с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта (эта семья считается проблемной, хотя сама девушка является отличницей). Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.

Михаил Положенцев detective-info

11 февраля 2020 Положенцев, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции Таировского отделение полиции Одессы и выступал одним из фронтменов воплощение в действие закона о противодействии домашнему насилию в Южной Пальмире и курировал соответствующей программы "Полина", якобы заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой. Там он, по словам источника, изнасиловал девушку, а потом отвез на место остановки общественного транспорта.

Как пишет издание, ссылаясь на источник, за несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию. На начальном этапе следствие якобы тормозило из-за позиции отдельных сотрудников прокуратуры Одесской области.

Последние намекали на низкую вероятность отыскания доказательств в подтверждение слов девушки и необходимость получения результатов психико-психиатрической экспертизы, только после этого согласовывали выдвижения подозрения.

Положенцев во время вручения подозрения крайний слева ГБР

Положенцев уволился из ОВД в апреле 2020 года. Все это время девушка считала, что ее дело "сливают". Она писала жалобы на действия силовиков. Позже экспертиза, по словам, источника, установила причастность биологического материала, найденного на нижнем белье жертвы насилия, с ДНК Положенцева.

После этого мужчину, который вернулся на родину с территории Молдовы, было решено задерживать и объявлять ему о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (ч.3 ст.152 УК Украины).

Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору ювенальной превенции в изнасиловании несовершеннолетней.