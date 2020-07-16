Зґвалтування дівчини поліцейським в Одесі: ЗМІ встановили особу підозрюваного. Фото

Журналісти встановили, що колишнім інспектором сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції Одеси, якому оголосили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої, нібито виявився 29-річний Михайло Положенцев.

Про це повідомляє видання Dетектив-Info із посиланням на поінформоване джерело. За його словами, висуненню підозри капітану поліції, який після майже 12 років служби в органах внутрішніх справ Південної Пальміри у квітні 2019 року звільнився, передувало майже шість місяців слідства.

У квітні 2020 року до поліції звернулася матір майбутньої жертви із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту (ця родина вважається проблемною, хоча сама дівчина є відмінницею). Правоохоронці склали відносно матері адміністративний протокол, а з її донькою провели бесіду.

Михайло Положенцев detective-info

11 лютого 2020 року Положенцев, що на той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції Таїровське відділення поліції Одеси та виступав одним з фронтменів втілення в дію закону щодо протидії домашньому насильству в Південній Пальмирі та був куратором відповідної програми "Поліна", нібито змусив неповнолітню поїхати до нього додому. Там він, за словами джерела, зґвалтував дівчину, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту.

Як пише видання, посилаючись на джерело, за кілька днів потерпіла наважилася розповісти про злочин своєму вчителеві, який переконав її звернутися із заявою до правоохоронців. На початковому етапі слідство нібито гальмувало через позицію окремих співробітників прокуратури Одеської області.

Останні натякали на низьку ймовірність відшукання доказів на підтвердження слів дівчини та необхідність отримання результатів психіко-психіатричної експертизи, тільки після чого погоджували висунення підозри.

Положенцев під час вручення підозри крайній ліворуч ДБР

Положенцев звільнився з ОВС у квітні 2020 року. Увесь цей час дівчина вважала, що її справу "зливають". Вона писала скарги на дії силовиків. Пізніше експертиза, за словами, джерела, встановила дотичність біологічного матеріалу, віднайденого на спідній білизні жертви насильства, з ДНК Положенцева.

Після цього чоловіка, який повернувся на Батьківщину з території Молдови, було вирішено затримувати та оголошувати йому про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст.152 КК України).

Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору ювенальної превенції в згвалтуванні неповнолітньої.