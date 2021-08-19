Глава Нацполиции в Одесской области подал в отставку: названо имя преемника

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех подал в отставку. На эту должность могут назначить главу Нацполиции Донецкой области Николая Семенишина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в правоохранительной системе. При этом причины отставки Беха не называются.

Николай Семенишин родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области. Закончил Национальную академию внутренних дел Украины и Подольский государственный аграрно-технический университет. Кандидат юридических наук.

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Семенишин работает начальником полиции Донецкой области с сентября 2017 года. До этого возглавлял областные главки в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Майдана вернулся во внутренние органы.

Олег Бех был назначен главой управления Нацполиции Одесской области в апреле 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым начальником полиции Киева вместо Андрея Крищенко был назначен Иван Выгивский. Министр внутренних дел Денис Монастырский представил его коллективу столичного главка.