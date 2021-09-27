Волонтер о ситуации с COVID-19 в Одессе: мест для всех в инфекционке не хватит, она не резиновая

В Одессе в опорных больницах еще пару дней назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего четыре ковидных стационара.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Екатерина Ножевникова. По ее словам, суточные госпитализации по области взлетели в четыре раза с начала сентября.

Однако она отметила, что в городской больнице №5 еще есть больше 100 коек, а также нормальная ситуация с кислородом для больных.

"В 5-й еще 100 мест с хвостиком. Но на Троицкой сегодня одной пациентке искали место час… В инфекционной больнице по состоянию на 8 вечера (26 сентября. – Ред.) женских мест нет", – рассказала она.

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Ножевникова добавила, что финансирования не хватает, поэтому лечение не будет бесплатным. Пациентам пишут огромные списки медикаментов.

"Ну и человеческий фактор некоторых сотрудников больниц тоже имеется – отдельные персонажи просто теряют связь с реальностью (пишут списки на все). В протокол внесли ремдисивир. А вот купить забыли. Флакон стоит 3200 грн", – писала волонтер.

Ножевникова отметила, что мест в больницах не хватает, а количество больных растет.

"Устроить всех невозможно. Мест для всех в инфекционке не хватит. Она не резиновая. Когда откроют ковидные отделения в других стационарах города, неизвестно", – предупредила волонтер.

Ножевникова призвала людей вакцинироваться и соблюдать меры карантина: ношение маски на лице и дистанцирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 27 сентября, в Украине официально подтверждено 2 395 404 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 3007 заболевших, в Одесской области – 163 случая.