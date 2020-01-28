В Одессу приедет президент Эстонии, потроллившая Зеленского: названа дата визита

В Одессе ожидают приезда президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая во время визита в Таллин Владимира Зеленского пожарила ему велосипед, что стало предметом множества шуток среди украинцев.

Предварительно, Керсти Кальюлайд 11 и 12 июня посетит VI Международный фестиваль Odessa Classics 2020, на котором выступит Эстонский национальный симфонический оркестр под управлением Неэме Ярви (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Эстонский национальный симфонический оркестр 11 июня выступит в Одесской областной филармонии, а уже на следующий день сыграет вместе с украинским пианистом Алексеем Ботвиновым на Open Air Odessa Classics, который традиционно проходит под открытым небом на Потемкинской лестнице.

Визит президента Эстонии в Одессу подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Каимо Кууск.

Отметим, что фестиваль Odessa Classics 2020 пройдет с 3 по 14 июня В нем примут участие более 150 музыкантов из Украины и Европы. В программе фестиваля выступления таких звезд мировой классической музыки, как Даниэль Хоуп, Себастиан Кнауэр, Майкл Гуттман, Линус Рот и других.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Таллин в ноябре прошлого года президент Эстонии подарила ему именной велосипед. Этот жест украинцы восприняли как троллинг его обещаний ездить на работу на велосипеде.

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящим собственником танкера Delfi, который в конце ноября сел на мель в районе пляжа Дельфин в Одессе, является экс-депутат Николаевского облсовета от Партии регионов Олег Ковтунов. Об этом пишет Dumskaya со ссылкой на собственные источники в Морской администрации Одессы.

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