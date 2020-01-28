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28 января • обновлено в 18:36
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В Одессу приедет президент Эстонии, потроллившая Зеленского: названа дата визита

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В Одессе ожидают приезда президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая во время визита в Таллин Владимира Зеленского пожарила ему велосипед, что стало предметом множества шуток среди украинцев.

Предварительно, Керсти Кальюлайд 11 и 12 июня посетит VI Международный фестиваль Odessa Classics 2020, на котором выступит Эстонский национальный симфонический оркестр под управлением Неэме Ярви (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Эстонский национальный симфонический оркестр 11 июня выступит в Одесской областной филармонии, а уже на следующий день сыграет вместе с украинским пианистом Алексеем Ботвиновым на Open Air Odessa Classics, который традиционно проходит под открытым небом на Потемкинской лестнице.

Визит президента Эстонии в Одессу подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Каимо Кууск.

Отметим, что фестиваль Odessa Classics 2020 пройдет с 3 по 14 июня В нем примут участие более 150 музыкантов из Украины и Европы. В программе фестиваля выступления таких звезд мировой классической музыки, как Даниэль Хоуп, Себастиан Кнауэр, Майкл Гуттман, Линус Рот и других.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Таллин в ноябре прошлого года президент Эстонии подарила ему именной велосипед. Этот жест украинцы восприняли как троллинг его обещаний ездить на работу на велосипеде.

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Слово и дело

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Потроллившая Зеленского президент Эстонии приедет в Одессу

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящим собственником танкера Delfi, который в конце ноября сел на мель в районе пляжа Дельфин в Одессе, является экс-депутат Николаевского облсовета от Партии регионов Олег Ковтунов. Об этом пишет Dumskaya со ссылкой на собственные источники в Морской администрации Одессы.

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