Головна Новини
28 січня • оновлено в 18:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського: названа дата візиту

383
Читати матеріал російською

В Одесі очікують приїзду президента Естонії Керсті Кальюлайд, яка під час візиту в Таллінн Володимира Зеленського подарувала йому велосипед, що стало предметом безлічі жартів серед українців.

Попередньо, Керсті Кальюлайд 11 і 12 червня відвідає VI Міжнародний фестиваль Odessa Classics 2020 року, на якому виступить Естонський національний симфонічний оркестр під керуванням Нееме Ярви (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
В Одесі екстрено сів літак з Єгипту: люди опинилися в "полоні"

Естонський національний симфонічний оркестр 11 червня виступить в Одеській обласній філармонії, а вже наступного дня зіграє разом з українським піаністом Олексієм Ботвіновим на Open Air Odessa Classics, який традиційно проходить під відкритим небом на Потьомкінських сходах.

Візит президента Естонії в Одесу підтвердив Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каїм Кууск.

Відзначимо, що фестиваль Odessa Classics 2020 пройде з 3 по 14 червня У ньому візьмуть участь більше 150 музикантів з України та Європи. У програмі фестивалю виступи таких зірок світової класичної музики, як Даніель Хоуп, Себастіан Кнауер, Майкл Гуттман, Лінус Рот і інших.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського в Таллінн в листопаді минулого року президент Естонії подарувала йому іменний велосипед. Цей жест українці сприйняли як тролінг його обіцянок їздити на роботу на велосипеді.

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжнім власником танкера Delfi, який в кінці листопада сів на мілину в районі пляжу Дельфін в Одесі, є екс-депутат Миколаївської облради від Партії регіонів Олег Ковтунов. Про це пише Dumskaya з посиланням на власні джерела в Морської адміністрації Одеси.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги