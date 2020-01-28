В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського: названа дата візиту

В Одесі очікують приїзду президента Естонії Керсті Кальюлайд, яка під час візиту в Таллінн Володимира Зеленського подарувала йому велосипед, що стало предметом безлічі жартів серед українців.

Попередньо, Керсті Кальюлайд 11 і 12 червня відвідає VI Міжнародний фестиваль Odessa Classics 2020 року, на якому виступить Естонський національний симфонічний оркестр під керуванням Нееме Ярви (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Естонський національний симфонічний оркестр 11 червня виступить в Одеській обласній філармонії, а вже наступного дня зіграє разом з українським піаністом Олексієм Ботвіновим на Open Air Odessa Classics, який традиційно проходить під відкритим небом на Потьомкінських сходах.

Візит президента Естонії в Одесу підтвердив Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каїм Кууск.

Відзначимо, що фестиваль Odessa Classics 2020 пройде з 3 по 14 червня У ньому візьмуть участь більше 150 музикантів з України та Європи. У програмі фестивалю виступи таких зірок світової класичної музики, як Даніель Хоуп, Себастіан Кнауер, Майкл Гуттман, Лінус Рот і інших.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського в Таллінн в листопаді минулого року президент Естонії подарувала йому іменний велосипед. Цей жест українці сприйняли як тролінг його обіцянок їздити на роботу на велосипеді.

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського Слово і діло

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

В Одесу приїде президент Естонії, що потролила Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжнім власником танкера Delfi, який в кінці листопада сів на мілину в районі пляжу Дельфін в Одесі, є екс-депутат Миколаївської облради від Партії регіонів Олег Ковтунов. Про це пише Dumskaya з посиланням на власні джерела в Морської адміністрації Одеси.

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