В Одессу доставили нового больного с коронавирусом: всплыли неожиданные подробности

В городе-спутнике Одессы Южном выявлен первый случай заболеваемости коронавирусом.

Больной 1974 г.р. с учетом всех мер безопасности был госпитализирован в Одесскую клиническую инфекционную больницу. Все лица, с которыми контактировал заболевший, изолированы. Об этом сообщил мэр Южного Владимир Новацкий на своей странице в Facebook.

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"Еще раз настойчиво обращаюсь к жителям города - строго придерживайтесь режима карантина! Массовые встречи и отдых сейчас особенно опасны для вас! Ваше здоровье и здоровье Ваших детей - в Ваших руках", – заявил чиновник.

Новацкий также не рекомендовал горожанам вообще посещать любые места массового скопления людей - в том числе Южненские храмы, детские площадки и рынки.

Кроме того, мэр поблагодарил тех южненцев, которые звонят и сообщают о случаях несоблюдения самоизоляции соседями, которые вернулись из-за границы.

Отметим, что по данным СМИ, речь идет о депутате городского совета Южного, который недавно вернулся из-за границы.

Также информацию о заболевшем южненце подтвердил глава ОГА Максим Куцый.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10.00 30 марта в Одессе предварительно подтверждены 12 случаев заболевания коронавирусом.

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