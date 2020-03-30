У місті-супутнику Одеси Южному виявлено перший випадок захворюваності на коронавірус.

Хворий 1974 р.н. з урахуванням всіх заходів безпеки був госпіталізований в Одеську клінічну інфекційну лікарню. Всі особи, з якими контактував хворий, ізольовані. Про це повідомив мер Южного Володимир Новацький на своїй сторінці в Facebook.

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"Ще раз наполегливо звертаюся до жителів міста - строго дотримуйтеся режиму карантину! Масові зустрічі і відпочинок зараз особливо небезпечні для вас! Ваше здоров'я і здоров'я Ваших дітей лише в Ваших руках", – заявив чиновник.

Новацький також не рекомендував городянам взагалі відвідувати будь-які місця масового скупчення людей – в тому числі Южненські храми, дитячі майданчики та ринки.

Крім того, мер подякував тим южненцям, які телефонують і повідомляють про випадки недотримання самоізоляції сусідами, які повернулися з-за кордону.

Відзначимо, що за даними ЗМІ, мова йде про депутата міської ради Южного, який недавно повернувся з-за кордону.

Також інформацію про хворого южненця підтвердив глава ОДА Максим Куций.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10.00 30 березня в Одесі попередньо підтверджені 12 випадків захворювання на коронавірус.

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