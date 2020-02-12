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12 февраля • обновлено в 13:25
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Скандал с декоммунизацией: власти Одесщины до сих пор прячут Ленина и Котовского

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Руководство Южного отделения Украинского института национальной памяти потребовало от местных советов Одесской области снести или переделать оставшиеся недекоммунизированные памятники.

В частности, нарушения Закона о декоммунизации зафиксированы в Подольске, Ананьеве, Арцизе, Болграде и Фонтанке, сообщили в пресс-службе института.

На Одесщине до сих пор не завершена декоммунизация

На Одесщине до сих пор не завершена декоммунизация

focus.ua

"Институт намерен изучить вопрос возможного нахождения в Болграде одного из памятников Ленину, который местные власти скрывают от государства", – рассказали в учреждении.

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А в Арцизе местные власти не стали сносить памятник Карлу Марксу, вместо этого заменив на нем табличку в честь болгарского поэта Христо Ботева, внешне отдаленно похожим на основателя научного коммунизма. Однако в институте Нацпамяти требуют снести памятник Марксу-Ботеву либо перевезти монумент в парк советского монументального искусства в селе Фрумушика-Нова.

Памятник Карлу Марксу - Христо Ботеву в Арцизе

Памятник Карлу Марксу - Христо Ботеву в Арцизе

Бессарабия UA

В Подольске (бывшем Котовске) мэрия отремонтировала склеп-мавзолей красного командира Григория Котовского, возведенній там в 1925 году.

"Мавзолей с самого начала носил пропагандистский характер, а кости, которые находятся в нем, только теоретически могут принадлежать Котовскому. Местная власть давно должна была перезахоронить их, а само сооружение можно избавить от коммунистических символов и использовать в туристических целях", – отметили в институте, добавив, что в Подольске также не демонтировали два бюста коммунисту Самборскому.

Фонтанскому сельсовету Лиманского района напомнили о необходимости демонтировать с памятного обелиска в центре села серп и молот.

Также в институте сообщили, что в Подольске, Арцизе и Ананьеве при переименовании улиц власти не учла имен борцов за независимость Украины, связанных с этими местами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне в Одессе вспыхнул новый скандал из-за декоммунизации: дело уже в суде.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Не нужно останавливаться на достигнутом. При Институте национальной памяти можно создать подразделения из патриотов, которые будут выявлять неблагонадёжные элементы, хранящие у себя дома коммунистическую символику, например фотографии времён СССР, вламываться к ним в квартиры и выносить приговор именем Бaндеры.
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