Скандал з декомунізацією: влада Одещини досі ховає Леніна і Котовського

Керівництво Південного відділення Українського інституту національної пам'яті зажадало від місцевих рад Одеської області знести або переробити недекоммунізовані пам'ятники, що досі залишились в регіоні..

Зокрема, порушення Закону про декомунізацію зафіксовані в Подольську, Ананьєві, Арцизі, Болграді і Фонтанці, повідомили в пресслужбі Інституту.

На Одещині досі не завершена декомунізація focus.ua

"Інститут має намір вивчити питання можливого знаходження в Болграді одного з пам'ятників Леніну, який місцева влада приховує від держави", – розповіли в установі.

А в Арцизі місцева влада не стала зносити пам'ятник Карлу Марксу, натомість замінивши на ньому табличку на честь болгарського поета Христо Ботева, зовні віддалено схожего на засновника наукового комунізму. Однак в інституті нацпам'яті вимагають знести пам'ятник Марксу-Ботеву або перевезти монумент в парк радянського монументального мистецтва в селі Фрумушика-Нова.

Пам'ятник Карлу Марксу - Христо Ботеву в Арцизі Бессарабія UA

У Подільську (колишньому Котовську) мерія відремонтувала склеп-мавзолей червоного командира Григорія Котовського, зведений там в 1925 році.

"Мавзолей з самого початку носив пропагандистський характер, а кістки, які знаходяться в ньому, тільки теоретично можуть належати Котовському. Місцева влада давно повинна була перепоховати їх, а саму споруду можна позбавити від комуністичних символів і використовувати в туристичних цілях", – відзначили в інституті, додавши, що в Подільську теж не демонтували два бюста комуністу Самбірському.

Фонтанській сільраді Лиманського району нагадали про необхідність демонтувати з пам'ятного обеліска в центрі села серп і молот.

Також в інституті повідомили, що в Подільську, Арцизі й Ананьєві при перейменуванні вулиць влада не врахувала імен борців за незалежність України, пов'язаних з цими місцями.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Одесі спалахнув новий скандал через декомунізацію: справа вже в суді.

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