Власть прославляет палачей: в Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина. Фото и видео

В Одессе на улице Гоголя, 5, 11 февраля патриоты демонтировали мемориальную доску соратнику Сталина Михаилу Калинину, который долгое время был председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Памятный знак был снят в соответствии с законом "О Декоммунизации". Об этом на своей странице в Facebook сообщил одесский активист Демьян Ганул (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что 5 февраля активисты снимали эту же доску, но подрядчик, который занимается реконструкцией здания, вновь повесил ее в другое место.

"Наша влада нажаль ігнорує закон та прославляє катів українського народу, ми це виправимо", – написал Демьян Ганул.

Националисты пообещали передать снятую доску в Одесский краеведческий музей.

В Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина Демьян Ганул\Facebook

В Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина Демьян Ганул\Facebook

В Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина Демьян Ганул\Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, националисты из ВО "Свобода" 5 февраля демонтировали в центре Одессы мемориальную доску советскому партийному деятелю Михаилу Калинину.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!