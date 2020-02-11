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11 февраля • обновлено в 17:16
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Власть прославляет палачей: в Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина. Фото и видео

2.2т
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В Одессе на улице Гоголя, 5, 11 февраля патриоты демонтировали мемориальную доску соратнику Сталина Михаилу Калинину, который долгое время был председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Памятный знак был снят в соответствии с законом "О Декоммунизации". Об этом на своей странице в Facebook сообщил одесский активист Демьян Ганул (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Отметим, что 5 февраля активисты снимали эту же доску, но подрядчик, который занимается реконструкцией здания, вновь повесил ее в другое место.

"Наша влада нажаль ігнорує закон та прославляє катів українського народу, ми це виправимо", – написал Демьян Ганул.

Националисты пообещали передать снятую доску в Одесский краеведческий музей.

В Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина

В Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина

Демьян Ганул\Facebook

В Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина

В Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина

Демьян Ганул\Facebook

В Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина

В Одессе снова убрали мемориал соратнику Сталина

Демьян Ганул\Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, националисты из ВО "Свобода" 5 февраля демонтировали в центре Одессы мемориальную доску советскому партийному деятелю Михаилу Калинину.

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Автор
Михаил Бардин
Персона
Иосиф Сталин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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фил филька
фил филька
эх, упорыши. кроме как с мемориальными досками да стариканами-ветеранами вам с другими бодаться слабо)))
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
выбл*дки.
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Golan Sim
Golan Sim
Св,иногиббон говнул продолжает нарываться..
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