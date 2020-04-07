В трамваях и троллейбусах Одессы изменились правила перевозки пассажиров: неожиданное решение

В Одессе вступили в силу новые изменения, касающиеся правил перевозки пассажиров в общественном транспорте на время карантина.

Если до 7 апреля в трамваях и троллейбусах можно было занимать не больше половины сидячих мест, то теперь можно занимать все сидячие места в салоне, пишет "Вгороде".

В одесских трамваях и троллейбусах разрешили занимать все сидячие места КП "Одесгорэлектротранс"

Как сообщили в КП "Одесгорэлектротранс", такое решение принято на основании постановления Кабинета министров Украины №255. Водители и кондукторы уже получили соответствующий инструктаж.

Отметим, что подвижной состав КП "ОГЭТ" имеет разное количество сидячих мест. Явный рекордсмен здесь новейший трехсекционный трамвай "Одиссей-МАХ", который может перевозить до 60 пассажиров, Трамваи К1 перевозят 40 сидячих пассажиров, обычные чешские "Татры" – 23 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе ввели жесткие ограничения на проезд в городском транспорте.

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