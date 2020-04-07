Главная Новости
7 апреля • обновлено в 17:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В трамваях и троллейбусах Одессы изменились правила перевозки пассажиров: неожиданное решение

476
Читать материал на украинском

В Одессе вступили в силу новые изменения, касающиеся правил перевозки пассажиров в общественном транспорте на время карантина.

Если до 7 апреля в трамваях и троллейбусах можно было занимать не больше половины сидячих мест, то теперь можно занимать все сидячие места в салоне, пишет "Вгороде".

В одесских трамваях и троллейбусах разрешили занимать все сидячие места

В одесских трамваях и троллейбусах разрешили занимать все сидячие места

КП "Одесгорэлектротранс"

Как сообщили в КП "Одесгорэлектротранс", такое решение принято на основании постановления Кабинета министров Украины №255. Водители и кондукторы уже получили соответствующий инструктаж.

Отметим, что подвижной состав КП "ОГЭТ" имеет разное количество сидячих мест. Явный рекордсмен здесь новейший трехсекционный трамвай "Одиссей-МАХ", который может перевозить до 60 пассажиров, Трамваи К1 перевозят 40 сидячих пассажиров, обычные чешские "Татры" – 23 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе ввели жесткие ограничения на проезд в городском транспорте.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы транспорт карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одесса Одесса в деталях

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги