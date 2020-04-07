В Одесі вступили в силу нові зміни, що стосуються правил перевезення пасажирів в громадському транспорті на час карантину.
Якщо до 7 квітня в трамваях і тролейбусах можна було займати не більше половини сидячих місць, то тепер можна займати всі сидячі місця в салоні, пише "Вгороде".
В одеських трамваях і тролейбусах дозволили займати всі сидячі місця
КП "Одесміськелектротранс"
Як повідомили в КП "Одесміськелектротранс", таке рішення прийнято на підставі постанови Кабінету міністрів України №255. Водії та кондуктори вже отримали відповідний інструктаж.
Відзначимо, що рухомий склад КП "ОГЕТ" має різну кількість сидячих місць. Явний рекордсмен тут новітній трисекційний трамвай "Одіссей-МАХ", який може перевозити до 60 пасажирів, Трамваї К1 перевозять 40 сидячих пасажирів, звичайні чеські "Татри" – 23 людини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі ввели жорсткі обмеження на проїзд в міському транспорті.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся