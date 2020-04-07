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7 квітня • оновлено в 17:59
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У трамваях і тролейбусах Одеси змінилися правила перевезення пасажирів: несподіване рішення

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В Одесі вступили в силу нові зміни, що стосуються правил перевезення пасажирів в громадському транспорті на час карантину.

Якщо до 7 квітня в трамваях і тролейбусах можна було займати не більше половини сидячих місць, то тепер можна займати всі сидячі місця в салоні, пише "Вгороде".

В одеських трамваях і тролейбусах дозволили займати всі сидячі місця

В одеських трамваях і тролейбусах дозволили займати всі сидячі місця

КП "Одесміськелектротранс"

Як повідомили в КП "Одесміськелектротранс", таке рішення прийнято на підставі постанови Кабінету міністрів України №255. Водії та кондуктори вже отримали відповідний інструктаж.

Відзначимо, що рухомий склад КП "ОГЕТ" має різну кількість сидячих місць. Явний рекордсмен тут новітній трисекційний трамвай "Одіссей-МАХ", який може перевозити до 60 пасажирів, Трамваї К1 перевозять 40 сидячих пасажирів, звичайні чеські "Татри" – 23 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі ввели жорсткі обмеження на проїзд в міському транспорті.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси транспорт карантин
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