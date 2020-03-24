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24 марта • обновлено в 23:29
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В Одессе закончились имевшиеся экспресс-тесты на коронавирус

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В Одессе закончились экспресс-тесты на коронавирус, и город снова зависит от поставок из Киева.

Речь идет о тестах, которые были в распоряжении Инфекционной больницы. Тесты из Китая, которые ночью 24 марта прибыли в Одессу на самолете Нацгвардии, в больницу не поступили и неизвестно, когда поступят, пишет "Думская".

Одесские медики истратили все имеющиеся экспресс-тесты на коронавирус

Одесские медики истратили все имеющиеся экспресс-тесты на коронавирус

pravda.com.ua

Как было сказано на заседании комиссии Одесского горсовета по соцполитике и труду, всего в городе было 55 тестов, при этом с 13 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали 59 человек. Все использованные тесты показали отрицательный результат.

Сейчас анализы, взятые у пациентов инфекционки, снова отправляют в столицу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, одесской инфекционной больнице не хватает врачей и оборудования для борьбы с коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
вирус новости Одессы
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