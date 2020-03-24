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24 березня • оновлено в 23:29
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В Одесі закінчилися були експрес-тести на коронавірус

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В Одесі закінчилися експрес-тести на коронавірус, і місто знову залежить від поставок з Києва.

Йдеться про тести, які були в розпорядженні Інфекційної лікарні. Тести з Китаю, які вночі 24 березня прибули до Одеси на літаку Нацгвардії, в лікарню не надійшли і невідомо, коли надійдуть, пише "Думська".

Одеські медики витратили всі наявні експрес-тести на коронавірус

Одеські медики витратили всі наявні експрес-тести на коронавірус

pravda.com.ua

Як було сказано на засіданні комісії Одеської міськради з питань соцполітики і праці, всього в місті було 55 тестів, при цьому з 13 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували 59 осіб. Всі використані тести показали негативний результат.

Зараз аналізи, взяті у пацієнтів інфекціонки, знову відправляють в столицю.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, одеській інфекційній лікарні не вистачає лікарів і обладнання для боротьби з коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
вірус новини Одеси
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