В Одесі закінчилися були експрес-тести на коронавірус

В Одесі закінчилися експрес-тести на коронавірус, і місто знову залежить від поставок з Києва.

Йдеться про тести, які були в розпорядженні Інфекційної лікарні. Тести з Китаю, які вночі 24 березня прибули до Одеси на літаку Нацгвардії, в лікарню не надійшли і невідомо, коли надійдуть, пише "Думська".

Одеські медики витратили всі наявні експрес-тести на коронавірус pravda.com.ua

Як було сказано на засіданні комісії Одеської міськради з питань соцполітики і праці, всього в місті було 55 тестів, при цьому з 13 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували 59 осіб. Всі використані тести показали негативний результат.

Зараз аналізи, взяті у пацієнтів інфекціонки, знову відправляють в столицю.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, одеській інфекційній лікарні не вистачає лікарів і обладнання для боротьби з коронавірусом.

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