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31 березня • оновлено в 15:27
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В Одесі спалах незрозумілої пневмонії: тести на коронавірус робити заборонили

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Медичні установи Одеської області переповнені пацієнтами з пневмонією, яким не роблять аналізи на коронавірус.

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У лікарнях відсутні відповідні тести, а медична галузь регіону виявилася абсолютно не готовою до боротьби з епідемією. Про це розповіла засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" і член штабу по боротьбі з коронавірусом Катерина Ножевнікова в Facebook.

Саморобна маска, яку видали одеським лікарям

Саморобна маска, яку видали одеським лікарям

Facebook Катерини Ножевнікової

"Я отримала за сьогоднішній день десятки повідомлень від лікарів. Про пневмонії неясної етіології, які заповнюють лікарні міста і області. Про те, що їм не дозволяють робити тестування (ПЛР та експрес) згідно наказу 663 при відсутності у пацієнта епідеміологічного аналізу та перебування в контактній країні. Про те, що швидкій допомозі заборонили викладати фотографії в соцмережі і повідомляти про те, чим і як вони забезпечені.

Про те, що в обласну лікарню привезли жінку з двосторонньою полісегментарною пневмонією, яку відмовилися госпіталізувати і тестувати в інфекціонці, тому що "вона не була за кордоном", – розповіла Ножевнікова.

Також вона поділилася ще кількома підозрілими випадками. Зокрема, в одній з районних лікарень дивом змогли відкачати пацієнта, у якого різко піднялася температура.

"Реанімували його 11 осіб. Всі лікарі тепер по суті контактні. Але хто ж знає на що хворий пацієнт? Тестів як не було, так і немає, – повідомила волонтер. – У 10-й лікарні Одеси жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена в інфекційну тільки тоді, коли був підтверджений COVID-19. Питання: що з лікарями в десятій лікарні? Скільки змін контактували з пацієнтом? Хто їх ізолював? Відповідей немає".

Також волонтер розказала, що в Одеську інфекційну лікарню купили дорогі меблі – а не вкрай необхідну кисневу станцію.

Катерина Ножевнікова

Катерина Ножевнікова

Facebook Катерини Ножевнікової

"Дорогі наші лікарі. Виходьте в ефір, будь ласка. Пора говорити вголос. Зараз і ваше життя і наше залежить від вашої мужності прямо сказати правду і не боятися", – додала волонтер.

Крім того, Ножевнікова звернулася до місцевої влади.

"Якщо ви не наведете порядок в процесі, не підключите всю силу адміністративної машини і не почнете щось робити – всі наші зусилля будуть безглузді", – розповіла вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі встановили намети для заражених на коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
інфекція новини Одеси
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Гоша Злой
Гоша Злой
Степанов, ау - твоя область....
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    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

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