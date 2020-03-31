В Одесі спалах незрозумілої пневмонії: тести на коронавірус робити заборонили

Медичні установи Одеської області переповнені пацієнтами з пневмонією, яким не роблять аналізи на коронавірус.

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У лікарнях відсутні відповідні тести, а медична галузь регіону виявилася абсолютно не готовою до боротьби з епідемією. Про це розповіла засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" і член штабу по боротьбі з коронавірусом Катерина Ножевнікова в Facebook.

Саморобна маска, яку видали одеським лікарям Facebook Катерини Ножевнікової

"Я отримала за сьогоднішній день десятки повідомлень від лікарів. Про пневмонії неясної етіології, які заповнюють лікарні міста і області. Про те, що їм не дозволяють робити тестування (ПЛР та експрес) згідно наказу 663 при відсутності у пацієнта епідеміологічного аналізу та перебування в контактній країні. Про те, що швидкій допомозі заборонили викладати фотографії в соцмережі і повідомляти про те, чим і як вони забезпечені.

Про те, що в обласну лікарню привезли жінку з двосторонньою полісегментарною пневмонією, яку відмовилися госпіталізувати і тестувати в інфекціонці, тому що "вона не була за кордоном", – розповіла Ножевнікова.

Також вона поділилася ще кількома підозрілими випадками. Зокрема, в одній з районних лікарень дивом змогли відкачати пацієнта, у якого різко піднялася температура.

"Реанімували його 11 осіб. Всі лікарі тепер по суті контактні. Але хто ж знає на що хворий пацієнт? Тестів як не було, так і немає, – повідомила волонтер. – У 10-й лікарні Одеси жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена в інфекційну тільки тоді, коли був підтверджений COVID-19. Питання: що з лікарями в десятій лікарні? Скільки змін контактували з пацієнтом? Хто їх ізолював? Відповідей немає".

Також волонтер розказала, що в Одеську інфекційну лікарню купили дорогі меблі – а не вкрай необхідну кисневу станцію.

Катерина Ножевнікова Facebook Катерини Ножевнікової

"Дорогі наші лікарі. Виходьте в ефір, будь ласка. Пора говорити вголос. Зараз і ваше життя і наше залежить від вашої мужності прямо сказати правду і не боятися", – додала волонтер.

Крім того, Ножевнікова звернулася до місцевої влади.

"Якщо ви не наведете порядок в процесі, не підключите всю силу адміністративної машини і не почнете щось робити – всі наші зусилля будуть безглузді", – розповіла вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі встановили намети для заражених на коронавірус.

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