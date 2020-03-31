В Одессе ужесточили карантин: на въездах в город появились блокпосты. Фото, видео

На выездах из Одессы появились блокпосты. На дорогах сокращено количество полос для уменьшения пропускной способности магистралей.

Бетонными блоками уже перекрыта часть Овидиопольской трассы возле промрынка "7 километр". Правоохранители оставили свободными по одной полосе в каждом направлении, вынуждая водителей сбрасывать скорость, пишет Dumskaya. (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Вместе с полицейскими дежурят бойцы Национальной гвардии. Также к ним должны присоединиться медики, которые будут осуществлять замеры температуры у въезжающих и выезжающих из города.

Аналогичные блокпосты появились и на других выездах из Одессы – у Двух столбов, на Николаевской трассе, а также у КПП "Дачное" на Киевском шоссе.

На въездах в Одессу появились блокпосты Dumskaya

На Киевской трассе полицейские перекрыли по две из трех полос в каждом направлении. Периодически проверке подвергаются водители и пассажиры микроавтобусов. По словам правоохранителей, они ищут нелегальных пассажирских перевозчиков.

На въездах в Одессу появились блокпосты Dumskaya

На въездах в Одессу появились блокпосты Dumskaya

На въездах в Одессу появились блокпосты Dumskaya

На въездах в Одессу появились блокпосты Dumskaya

На въездах в Одессу появились блокпосты Dumskaya

На въездах в Одессу появились блокпосты Dumskaya

На въездах в Одессу появились блокпосты Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за карантина в связи с пандемией коронавируса резко увеличились случаи воровства. Из-за массовых краж власти города решили усилить охрану городских объектов.

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