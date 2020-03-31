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31 березня • оновлено в 10:27
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В Одесі посилили карантин: на в'їздах в місто з'явилися блокпости. Фото, відео

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На виїздах з Одеси з'явилися блокпости. На дорогах скорочено кількість смуг для зменшення пропускної здатності магістралей.

Бетонними блоками вже перекрито частину Овідіопольської траси біля промринку "7 кілометр". Правоохоронці залишили вільними по одній смузі в кожному напрямку, змушуючи водіїв скидати швидкість, пише Dumskaya. (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Разом з поліцейськими чергують бійці Національної гвардії. Також до них повинні долучитися медики, які б здійснювали заміри температури у тих, хто в'їжджає і виїжджає з міста.

Аналогічні блокпости з'явилися і на інших виїздах з Одеси – у Двох стовпів, на Миколаївській трасі, а також у КПП "Дачне" на Київському шосе.

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

Dumskaya

На Київській трасі поліцейські перекрили по дві з трьох смуг в кожному напрямку. Періодично перевірці піддаються водії та пасажири мікроавтобусів. За словами правоохоронців, вони шукають нелегальних пасажирських перевізників.

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

Dumskaya

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

Dumskaya

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

Dumskaya

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

Dumskaya

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

Dumskaya

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

Dumskaya

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

На в'їздах до Одеси з'явилися блокпости

Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через карантин у зв'язку з пандемією коронавируса різко збільшилися випадки крадіжок. Через масові крадіжки влада міста вирішила посилити охорону міських об'єктів.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
карантин новини Одеси
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Пигин Макс
Пигин Макс
Наблюдаем зарождение новой Республики. Одесситы не дадут продавать свою землю!!!
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