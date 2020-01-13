В Одесі влаштували різдвяне диво для хлопчика з дитбудинку: добре відео

В Одесі в неділю, 12 січня, відбувся незапланований різдвяний парад трамваїв – вже другий в цьому році.

Цей парад провели спеціально заради маленького хлопчика Андрія з місцевого дитячого будинку, який мріє стати водієм, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Для одеських сиріт влаштували різдвяний парад трамваїв Facebook Дмитра Жемана

Семирічний хлопчик дуже хотів покататися на різдвяному трамваї і заради цього навіть втік з притулку, однак його знайшли і повернули туди.

"З новин 8 січня ми дізналися, що не всі діти змогли покататися в трамваях на різдвяному параді, який пройшов в Одесі напередодні. Історія про Андрія дуже драматична, але як і повинно бути на Різдво, закінчилася вона добре!", – розповів директор департаменту міського господарства Одеси, колишній керівник КП "Одесміськелектротранс" Дмитро Жеман.

Для одеських сиріт влаштували різдвяний парад трамваїв Facebook Дмитра Жемана

"На трамваї Андрій все ж покатався. А завдяки йому ще більше ста дітей сиріт сьогодні отримали різдвяний подарунок: парад трамваїв, який був організований саме для них. Спеціально для них ми зробили ще одне друге Різдво. Думаю, що тепер уже всі повинні залишитися задоволеними. Сподіваюся, що в подальшому Андрій пов'яже своє життя з Одеським електротранспортом... ", – додав чиновник.

Між вагонами ходив Дід Мороз, роздаючи маленьким пасажирам солодкі подарунки, а вагоновожаті були вбрані в костюми Снігуроньок.

Крім того, під час півторагодинної поїздки в трамваях виступали аніматори, музиканти і співаки, дитячий хор співав з пасажирами різдвяні колядки та щедрівки.

У різдвяному параді взяли участь три вагони Odissey, в тому числі новітній трисекційний, які проїхали по 26 маршруту – від Старосінної площі до 11-ї станції Люстдорфської дороги і назад.

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"Це чудово!", "Коли побачив цей матеріал, то я, дорослий чоловік, розчулився", "Сльози розчулення якось не входили в мої плани з ранку, але вам вдалося їх викликати", "Нехай мрії збуваються", – пишуть одесити.

Для одеських сиріт влаштували різдвяний парад трамваїв Facebook Дмитра Жемана

Для одеських сиріт влаштували різдвяний парад трамваїв Facebook Дмитра Жемана

Для одеських сиріт влаштували різдвяний парад трамваїв Facebook Дмитра Жемана

Дмитро Жеман

Для одеських сиріт влаштували різдвяний парад трамваїв Facebook Дмитра Жемана

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі з'явився новий вид транспорту.

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