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8 января • обновлено в 18:17
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В Одессе пассажиры "завели с толкача" заглохший трамвай: забавное фото

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В Одессе пассажиры "завели с толкача" заглохший трамвай. Вагон неожиданно остановился, находясь на разворотном кольце.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на очевидцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" пообещали наказать женщину-водителя за самодеятельность. Она, якобы, должна была вызвать аварийную бригаду и не разрешать пассажирам толкать трамвай, дажеесли они сами выступили с такой инициативой. Вагоновожатую пока отстранили от работы.

В Одессе пассажиры "завели с толкача" заглохший трамвай

В Одессе пассажиры "завели с толкача" заглохший трамвай

dumskaya.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в поселке Черноморское под Одессой трое рабочих погибли в строительном вагончике во время празднования Рождества.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
трамвай новости Одессы
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