В Одессе установили правила езды на электросамокатах и определили специальные зоны. Карта

В Одессе установили правила езды на электросамокатах. Также были определены специальные зоны для катания.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы. Ограничение скорости в 12км/час было установлено для Аркадийской аллеи, Горсада, дендропарка Победы, парков имени Шевченко, Горького, Космонавтов, "Юность", Преображенского, Греческого, Стамбульского, для скверов – Старосенного, Старобазарного, Мечникова, а также на Приморском и бульваре Жванецкого.

В других районах города скорость электросамоката не должна быть выше 20 км/час. Отмечается, что на Трассе здоровья пользоваться таким транспортом запрещено.

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Правила касаются как для частных средств передвижения, так и прокатных электросамокатов. При этом фирмы-прокатчики самокатов должны подписать с городскими властями договоры аренды на те участки, которые используются для их стоянки.

В Одессе на Трассе здоровья произошло лобовое столкновение двух электросамокатов. 21-летний парень ехал на арендованном электросамокате и врезался в такой же самокат, двигавшийся на встречу. Медики констатировали перелом черепа. Теперь пострадавшему должны установить пластину размером 50 на 50 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове суд запретил ездить по тротуарам на электросамокатах, признав их транспортними средствами