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20 грудня • оновлено в 19:34
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В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали: всі подробиці, фото і відео

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В Одесі в терміновому порядку закриваються нелегальні гральні заклади, які багато років працювали під виглядом державної лотереї. 20 грудня в місті була заблокована діяльність 10 залів з ігровими автоматами.

Виконувати розпорядження міністра Арсена Авакова одночасно взялися поліція, СБУ, прокуратура і ДБР. За добу по всій Україні були закриті 152 нелегальних ігрових заклади. В результаті відпрацювання було вилучено обладнання на 46 мільйонів гривень, повідомили в прес-службі ГУ Нацполіціі в Одеській області.

У свою чергу, обласне управління СБУ відрапортувало про закриття в Одесі 20 грудня 10 нелегальних гральних закладів.

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В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

Facebook Служби Безпеки України

"Всупереч національному законодавству, організатори підпільного бізнесу займалися букмекерською діяльністю і азартними іграми. Заплативши за "вхідний квиток", відвідувачі отримували необмежений доступ до автоматів і тоталізаторів ... В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України, ведуться слідчі дії. Встановлюються організатори і представники місцевих правоохоронних органів, можливо, причетних до "кришування" закладів ", – повідомляється на Facebook-сторінці управління СБУ в Одеській області.

Відзначимо, що ігрових закладів, які діяли під виглядом лотереї, в Одесі набагато більше, ніж 10, про закриття яких відзвітували в СБУ. Однак, прогулявшись по центру міста в обід 20 грудня, фотокореспонденти Оdessa.online не виявили жодного працюючого залу ігрових автоматів. А приміщення деяких вже здаються в оренду.

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

20 грудня Кабмін видав розпорядження про протидію гральному бізнесу. У документі скасовується наказ Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва, в якому йдеться про розповсюджувачів державної лотереї і визначається поняття "електронна система". Цим же розпорядженням Камбін доручив поліції і ДФС закрити заклади, які під виглядом національних лотерей займаються гральним бізнесом.

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL

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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Столько лет "крышевали" и вот такой облом, настоящая черная пятница. А еще надо отрапортовать о "возможно, причастных к “крышеванию” заведений”. Но Аваков снова выкрутиться.
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