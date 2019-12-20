В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали: всі подробиці, фото і відео

В Одесі в терміновому порядку закриваються нелегальні гральні заклади, які багато років працювали під виглядом державної лотереї. 20 грудня в місті була заблокована діяльність 10 залів з ігровими автоматами.

Виконувати розпорядження міністра Арсена Авакова одночасно взялися поліція, СБУ, прокуратура і ДБР. За добу по всій Україні були закриті 152 нелегальних ігрових заклади. В результаті відпрацювання було вилучено обладнання на 46 мільйонів гривень, повідомили в прес-службі ГУ Нацполіціі в Одеській області.

У свою чергу, обласне управління СБУ відрапортувало про закриття в Одесі 20 грудня 10 нелегальних гральних закладів.

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали Facebook Служби Безпеки України

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали Facebook Служби Безпеки України

"Всупереч національному законодавству, організатори підпільного бізнесу займалися букмекерською діяльністю і азартними іграми. Заплативши за "вхідний квиток", відвідувачі отримували необмежений доступ до автоматів і тоталізаторів ... В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України, ведуться слідчі дії. Встановлюються організатори і представники місцевих правоохоронних органів, можливо, причетних до "кришування" закладів ", – повідомляється на Facebook-сторінці управління СБУ в Одеській області.

Відзначимо, що ігрових закладів, які діяли під виглядом лотереї, в Одесі набагато більше, ніж 10, про закриття яких відзвітували в СБУ. Однак, прогулявшись по центру міста в обід 20 грудня, фотокореспонденти Оdessa.online не виявили жодного працюючого залу ігрових автоматів. А приміщення деяких вже здаються в оренду.

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали

20 грудня Кабмін видав розпорядження про протидію гральному бізнесу. У документі скасовується наказ Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва, в якому йдеться про розповсюджувачів державної лотереї і визначається поняття "електронна система". Цим же розпорядженням Камбін доручив поліції і ДФС закрити заклади, які під виглядом національних лотерей займаються гральним бізнесом.

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали od.npu.gov.ua

В Одесі терміново закрилися всі ігрові зали od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL

Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16.00 п'ятниці, 20 грудня. Розпорядження стосується клубів, "лотерей" та інших місць, де ведуться азартні ігри.

На виконання наказу глави МВС 20 грудня припинили діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада закриває всі гральні зали через провальне голосування за легалізацію грального бізнесу у Верховній Раді України.

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