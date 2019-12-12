Головна Новини
12 грудня • оновлено в 15:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесі придумали хитрість з опаленням: платити доведеться весь рік

232
Читати матеріал російською

Одеські депутати дозволили місцевому КП "Теплопостачання м. Одеса" перейти на двоставкові тарифи для населення.

Мається на увазі, що по такому тарифу городяни платитимуть за тепло цілий рік, а не тільки в опалювальний сезон. Взимку – більше, а влітку – менше. Це рішення міськрада прийняла на черговій сесії, пише видання "Думська".

Новини
В Україні скасували обмеження щодо тарифів на опалення: як перерахують платіжки

Тариф розіб'ють на дві складові – постійну і змінну. Постійна – те, що доведеться оплачувати щомісяця протягом усього року. Ці гроші комунальники пустять на зарплати своїм співробітникам, ремонт тепломереж та іншого обладнання, закупівлю електроенергії і т.д. В опалювальний сезон до постійної буде додаватися змінна складова. Витрачати її обіцяють виключно на закупівлю газу і води.

КП "Теплопостачання Одеси"

КП "Теплопостачання Одеси"

7 канал

"Двоставковий тариф дасть нам постійні фінансові надходження, що дозволить ефективніше розраховуватися з постачальниками і якісніше готуватися до опалювального сезону", – зазначив глава "Теплопостачання" Олександр Михайлов.

Відзначимо, що двоставковий тариф на тепло в Одесі вже діяв в 2009-2014 роках.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, влада Одеси вирішили підвищити тариф на опалення для населення.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Одеса
Теги
тепло новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги