В Одесі придумали хитрість з опаленням: платити доведеться весь рік

Одеські депутати дозволили місцевому КП "Теплопостачання м. Одеса" перейти на двоставкові тарифи для населення.

Мається на увазі, що по такому тарифу городяни платитимуть за тепло цілий рік, а не тільки в опалювальний сезон. Взимку – більше, а влітку – менше. Це рішення міськрада прийняла на черговій сесії, пише видання "Думська".

Тариф розіб'ють на дві складові – постійну і змінну. Постійна – те, що доведеться оплачувати щомісяця протягом усього року. Ці гроші комунальники пустять на зарплати своїм співробітникам, ремонт тепломереж та іншого обладнання, закупівлю електроенергії і т.д. В опалювальний сезон до постійної буде додаватися змінна складова. Витрачати її обіцяють виключно на закупівлю газу і води.

КП "Теплопостачання Одеси" 7 канал

"Двоставковий тариф дасть нам постійні фінансові надходження, що дозволить ефективніше розраховуватися з постачальниками і якісніше готуватися до опалювального сезону", – зазначив глава "Теплопостачання" Олександр Михайлов.

Відзначимо, що двоставковий тариф на тепло в Одесі вже діяв в 2009-2014 роках.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, влада Одеси вирішили підвищити тариф на опалення для населення.

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