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1 апреля • обновлено в 14:25
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В Одессе после жалобы врачей устроят проверку в "коронавирусном" Медцентре

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Одесская ОГА совместно с Национальной службой здравоохранения начала проверку соответствия представленных документов Одесскому областному клиническому медцентру по обеспечению медицинскими кадрами и аппаратами ИВЛ.

Проверка начата после публикации в сети видеообращения врачей больницы Водников, которые заявили о сокращении кадров, недостаче аппаратов ИВЛ и средств защиты, сообщил на своей Facebook-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

"На основании данных, которые предоставил главный врач в НСЗУ и подписался своей электронной подписью, медучреждение включили в первую волну опорных учреждений по борьбе с COVID-19. Руководитель несет юридическую ответственность за достоверность предоставленных данных", – написал Куцый.

Согласно этим данным, в больнице работает более 100 сотрудников, а в наличии должны быть следующие средства индивидуальной защиты - 12 000 респираторов, 1000 хирургических масок, 1750 защитных перчаток, 150 многократных защитных очков, 60 защитных костюмов.

Результаты начатой проверки в ОГА обещают обнародовать в течение суток.

Напомним, 31 марта врачи Одесской больницы водников (опорной) опубликовали видеообращение, в котором рассказали об отсутствии в медучреждении кадров и средств борьбы с коронавирусом. Вкратце суть такова - больница совершенно не готова к лечению пациентов, инфицированных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэрия Одессы опубликовала правила, согласно которым одесситам будут делать тест на коронавирус. Алгоритм действий, который поясняет жителям города, сколько этапов им нужно пройти перед тем, как у них возьмут тесты на COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
карантин новости Одессы
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