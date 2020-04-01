В Одесі після скарги лікарів влаштують перевірку у "кронавірусному" Медцентрі

Одеська ОДА спільно з Національною службою охорони здоров'я почала перевірку відповідності поданих документів Одеському обласному клінічному медцентру щодо забезпечення медичними кадрами і апаратами ШВЛ.

Перевірка розпочата після публікації в мережі відеозвернення лікарів лікарні Водників, які заявили про скорочення кадрів, нестачу апаратів ШВЛ і засобів захисту, повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Одеської ОДА Максим Куций.

"На підставі даних, які надав головний лікар в НСЗУ і підписався своїм електронним підписом, медзаклад включили в першу хвилю опорних установ по боротьбі з COVID-19. Керівник несе юридичну відповідальність за достовірність наданих даних", – написав Куций.

Згідно з цими даними, в лікарні працює понад 100 співробітників, а в наявності повинні бути наступні засоби індивідуального захисту - 12 000 респіраторів, 1000 хірургічних масок, 1750 захисних рукавичок, 150 багаторазових захисних окулярів, 60 захисних костюмів.

Результати розпочатої перевірки в ОДА обіцяють оприлюднити протягом доби.

Нагадаємо, 31 березня лікарі Одеської лікарні водників (опорної) оприлюднили відеозвернення, в якому розповіли про відсутність в медустанові кадрів і засобів боротьби з коронавірусом. Коротенько суть така - лікарня абсолютно не готова до лікування пацієнтів, інфікованих COVID-19.

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