В Одессе полиция будет принудительно "лечить" больных коронавирусом

Инфицированных коронавирусом граждан будут принудительно госпитализировать в случае такой необходимости. Для этого достаточно решения врача и нежелания пациента самоизолироваться и проходить лечение добровольно.

Такое решение, принятое в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве, озвучил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По решению санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека с диагнозом коронавирус. В последние дни было несколько случаев, когда человек получал позитивный результат и убегал из больницы, полицейские были вынужденыы его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации. Режим чрезвычайной ситуации не останавливает конституционные права граждан, но налагает некоторые ограничения", – заявил глава МВД.

Как известно, 25 марта Кабмин продлил сроки действия карантина в Украине до 24 апреля.

Напомним, 25 марта стало известно о том, что прибывший в Одессу из Вены 25-летний гражданин США с подозрением на коронавирус самовольно покинул медицинское учреждение, не дожидаясь результатов теста, которые оказались положительными.

Уходя из больницы, мужчина сообщил медикам неправильный адрес, в результате чего правоохранители вынуждены были его разыскивать. В итоге, его обнаружили в одном из частных домов села Фонтанка под Одессой. Сейчас заболевший находится на самоизоляции и контактирует с медиками по телефону.

Напомним также, что по состоянию на утро 26 марта в Одесской области подтверждены 4 случая инфицирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный раввин Одессы и Юга Украины дал мудрую рекомендацию по предотвращению распространения коронавируса. Авраам Волф порекомендовал всем не паниковать, но соблюдать все рекомендации врачей.

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