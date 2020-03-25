"Думайте хорошо": раввин из Одессы мощно обратился к людям из-за коронавируса . Видео

Не паникуйте, но четко выполняйте все требования врачей.

Такую рекомендацию всем дал главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф в своем видеообращении, опубликованное на Facebook-странице Федерации Еврейских Общин СНГ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Однажды была эпидемия в одном из городов, где жило очень много евреев, и там жил один очень святой человек. Он шел по улице и встретил ангела смерти. Он его спросил – сколько ты собираешься здесь людей забрать. Он ему сказал – 5 тысяч. Прошло время, в конце эпидемии оказалось, что умерли 15 тысяч человек. И этот святой человек шел опять по улице и встретил опять ангела смерти, Он его спросил – ты же обещал 5 тысяч, почему ты забрал 15 тысяч? Он сказал – я забрал 5 тысяч по эпидемии, а 10 тысяч умерли от страха",– сообщил раввин.

По его словам, это очень важная история, потому что, с одной стороны, нужно понять - паника не нужна, надо быть спокойным. При этом надо делать то, что говорят те компетентные службы.

"Думайте хорошо“: раввин из Одессы мощно обратился к людям из-за коронавируса Facebook / Федерация Еврейских Общин СНГ (скрин)

"Все, что нам говорят, мы обязаны сделать, и мы не имеем права не слушать то, что нам говорят. Но нашими мыслями остаются наши руки. Думайте хорошо и будет хорошо. Думайте, что мы будем живы, думайте, что мы будем здоровы, и так оно все и будет. Творите добро именно в такое тяжелое время, думайте хорошо и будет хорошо" – считает раввин.

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