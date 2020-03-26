В Одесі поліція буде примусово "лікувати" хворих на коронавірус

Інфікованих коронавірусом громадян будуть примусово госпіталізувати в разі такої необхідності. Для цього достатньо рішення лікаря і небажання пацієнта самоізолюватись і проходити лікування добровільно.
Таке рішення, прийняте в ході засідання Комісії з надзвичайних ситуацій в Києві, озвучив журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
"За рішенням санітарного лікаря поліція забезпечить примусову госпіталізацію людини з діагнозом коронавірус. В останні дні було кілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат і тікала з лікарні, поліцейські були винуждении її шукати. Також були випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації. Режим надзвичайної ситуації не зупиняє конституційні права громадян, але накладає деякі обмеження ", – заявив глава МВС.
Як відомо, 25 березня Кабмін продовжив терміни дії карантину в Україні до 24 квітня.
Нагадаємо, 25 березня стало відомо про те, що прибув до Одеси з Відня 25-річний громадянин США з підозрою на коронавірус самовільно покинув медичний заклад, не чекаючи результатів тесту, які виявилися позитивними.
Йдучи з лікарні, чоловік повідомив медикам неправильну адресу, в результаті чого правоохоронці змушені були його розшукувати. У підсумку, його виявили в одному з приватних будинків села Фонтанка під Одесою. Зараз хворий знаходиться на самоізоляції і контактує з медиками по телефону.
Нагадаємо також, що станом на ранок 26 березня в Одеській області підтверджені 4 випадки інфікування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний рабин Одеси і Півдня України дав мудру рекомендацію щодо запобігання поширення коронавіруса. Авраам Волф порекомендував всім не панікувати, але дотримуватися всіх рекомендацій лікарів.
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