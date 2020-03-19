В Одессе полицейский сбил женщину на переходе: его дело расследовали три года

Одесская областная прокуратура совместно со следователями территориального управления ГБР сообщила о подозрении патрульном полицейскому.

Он еще летом 2017 года совершил ДТП, причинив женщине-пешеходу травмы средней тяжести, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В Одессе полицейский сбил женщину на переходе Пресс-служба прокуратуры Одесской области

Установлено, что в июле 2017 года, полицейский, двигаясь на служебном автомобиле по ул. Пушкинской в ​​Одессе, поворачивая налево на ул. Жуковского, а не убедился в отсутствии пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешенный сигнал светофора, в результате чего совершил наезд на женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила перелом ключицы.

"Процесс сбора доказательств, которые могли свидетельствовать о нарушении полицейским Правил дорожного движения, был очень длительным из-за проведения значительного количества экспертиз", – рассказали в прокуратуре.

В настоящий момент в суд направлено ходатайство об отстранении офицера полиции от выполнения служебных обязанностей на период следствия и избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы другой полицейский сбил женщину с ребенком.

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